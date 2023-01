Farai un figurone dopo aver imparato come fare un perfetto uovo in camicia con tuorlo fondente

Se siamo stanchi del solito uovo all’occhio di bue o delle noiose frittate ecco come fare un ottimo uovo in camicia con i segreti degli chef.

Le uova rivestono un ruolo decisamente rilevante nella cucina tanto da essere impiegate in tantissime preparazioni, dai dolci ai salati. Infatti le uova trovano il loro posto sia nei classici della pasticceria, come ad esempio la crema pasticcera, o nei piatti della tradizione come la pasta fresca o la carbonara.

Ma non finisce certo qui, perché le uova possono essere sia un elemento complementare, sia un ingrediente protagonista di una ricetta. Alcune di esse potrebbero apparire più complesse di altre, come nel caso dell’uovo in camicia. Tuttavia, è certo che farai un figurone dopo aver imparato come farlo seguendo alcuni semplici accorgimenti.

Trucchi del mestiere

L’uovo in camicia viene definito tale data la sua conformazione, ovvero quella di un tuorlo semiliquido avvolto dall’albume appena rappreso che formerà la cosiddetta camicia.

Ma come è possibile ottenere un risultato simile? Partiamo sgusciando un uovo e ponendolo all’interno di una tazzina da caffè. Nel frattempo in un piccolo pentolino metteremo dell’acqua assieme a dell’aceto di vino bianco e la porteremo poco sotto al punto di ebollizione. Infatti i primi 2 errori sono quelli di non acidulare l’acqua e quella di inserire le uova in acqua bollente. Non seguendo questi 2 accorgimenti il risultato sarà sempre pessimo. Dunque, una volta raggiunta la temperatura poco sotto il bollore, con l’aiuto di un cucchiaio creiamo un vortice all’interno del quale verseremo l’uovo che avevamo messo nella tazzina. A questo punto l’albume comincerà a coagulare diventando sempre più bianco ed avvolgendo il tuorlo grazie al vortice creato in precedenza.

Farai un figurone dopo aver imparato come cucinare le uova in camicia

Lasciamo cuocere 2-3 minuti al massimo per poi sollevare l’uovo in camicia appena ottenuto ed immergerlo rapidamente in una bacinella di acqua tiepida. Questo servirà a bloccare la cottura ed eliminare eventuali sentori di aceto. Questo è il metodo classico per un ottimo uovo in camicia ma tuttavia esiste un modo molto più partico. Prendiamo un foglio di pellicola trasparente per alimenti e ungiamolo con dell’olio di oliva e con lo stesso foderiamo il fondo di una tazza. Rompiamo l’uovo direttamente dentro la pellicola per poi richiuderla a mo’ di caramella. A questo punto immergiamo l’involucro contenente l’uovo in acqua quasi bollente avendo premura che l’uovo non tocchi il fondo della pentola. Dopo circa 3 minuti tiriamo fuori dall’acqua, tagliamo la pellicola e facciamo uscire l’uovo in camicia che sarà tecnicamente impeccabile con albume coagulato e il tuorlo fondente.