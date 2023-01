Quanto costa in più fare un pieno di benzina in autostrada? Auto energia elettrica invece?

Aumenta il prezzo del petrolio, e nelle prossime settimane potrebbe continuare a farlo. Alle varie problematiche del momento si somma anche questo fattore. Che incidenza ha il consumo di benzina sul bilancio familiare? Dipende da come si usa o meno la propria auto. Di sicuro le aziende riceveranno un ulteriore salasso. Ma quanto costa in più fare un pieno di benzina in autostrada? Scopriamolo.

Sono tanti gli italiani che ogni giorno usano l’autostrada per lunghe percorrenze sia per motivi di lavoro che per vacanze. Molti si fermano alle varie stazioni di rifornimento per fare anche una pausa e mangiare. Altri per fare benzina oppure per ricevere assistenza.

Quasi un salasso da far star male!

Eh sì fare benzina, oggi è diventato quasi un trauma. Infatti nell’ultimo anno i costi stanno subendo delle forti oscillazioni, e in alcuni mesi abbiamo assistito anche ad aumenti superiori al 10%.

Scopriremo il perchè, ma sia fare un rifornimento che mangiare o bere anche un caffè a volte, spesso in autostrada costa di più, a volte molto di più. Come mai? Vediamo di quanto si tratta e cerchiamo di spiegarne il motivo.

Al 23 gennaio, il Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica ha rilevato i seguenti prezzi medi settimanali:

Benzina 1.829,47 €

Gasolio auto 1.875,10 €

GPL 797,85 €.

Ma in autostrada?

Quanto costa in più fare un pieno di benzina in autostrada?

Secondo il monitoraggio di Staffetta Quotidiana e come riportao da Sky Tg24, la differenza in autistrada può arrivare a che a 50 centesimi di euro al litro. Il prezzo emdio sarebbe di 20 centesimi rispetto alla media nazionale.

In sostanza dal 10 fino al 25% in più. La spiegazione è che i costi dei distributori presenti sulle autistrade sono molto superiori in quanto pagano royalty al concessionario autostradale. C’è da dire che secondo Anisa negli ultimi 13 anni si è ridotto del 70% il numero di coloro che fanno rifronimento in autostrada.

Quanta benzina si consuma mediamente per percorrere 100 km?

Per le auto a benzina 7,5 litri e quindi il costo attuale si aggira intorno a 13,72 €. Per quelle a diesel 6 litri con il costo attuale che si aggira intorno a 11,25 €.

Quanto consuma un’auto elettrica per lo stesso tratto? Come riportano riviste specializzate intorno ai 4 €. La spesa si potrebbe ridurre quasi a zero nel caso si usufruisce di un impianto fotovoltaico domestico.

Lettura consigliata

Cosa farà il petrolio nelle prossime settimane?