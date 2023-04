Capelli sporchi o grassi? Prova lo chignon di Kendall Jenner e Meghan Markle

Può capitare di vedere che i capelli appaiano grassi magari in seguito a trattamenti rinforzati che tendono ad ungere i capelli. Talvolta per impegni quotidiani capita di non aver tempo di lavare i capelli.

Spesso, inoltre, anche se li lavi ogni giorno, si tende ad avere un’intensa produzione di sebo al cuoio capelluto. Ecco dunque alcune pettinature stilose per camuffare i capelli grassi ricordando di lavarli appena possibile!

Capelli sporchi o grassi? L’effetto bagnato è una salvezza

Devi andare a cena fuori ma proprio non hai fatto in tempo a dare una rinfrescata ai capelli? Punta tutto sull’effetto bagnato! Se hai le radici un po’ grasse, gli hair stylist consigliano di accentuate questo aspetto con il gel o uno spray effetto bagnato. Pettina indietro tutta la chioma come fossi appena uscita dal mare. L’effetto bagnato è di grande attualità ed inoltre può aiutare a creare un look perfetto con una gonna o un abito tubino nero. Ricordi Jamie Lee Curties in True Lies?

Chignon alto sopra la nuca

Spesso accade che le parti più esposte al sebo siano quelle della calotta superiore, allora possiamo camuffare con uno chignon alto. Raccogli i capelli sopra la testa e poi gira attorno al centro. Se hai capelli abbastanza lunghi puoi fare una treccia ed avvolgerla sopra il capo fermandola con le forcine.

Chignon con clip

Altro segreto usato dalle star consiste nel tirare tutti i capelli all’indietro e raccoglierli in due chignon bassi laterali od in uno unico centrale. Procurati almeno tre mollette a clip stile anni novante. Più scintillanti saranno più creerai una distrazione per distogliere l’attenzione dai capelli grassi.

Chignon tirato alla Kendall Jenner

Spesso la top model americana utilizza questo elegante chignon. Utilizzando un prodotto per lo styling dalla textuxe leggera, fai la riga a metà e tira i capelli dietro la nuca, legandoli in una coda bassa. Ora utilizzando una spugnetta da chignon, fai passare attraverso il centro di quest’ultima la coda e fissa le punte sotto la spugnetta con le forcine. Ora non ti resta che il tocco finale: con la punta di un pettine per cotonare tira solo una ciocca della frangia o del ciuffo e con il gel portandolo sulla fronte arriccialo a mo’ di tirabaci anni trenta. Nessuno più penserà che i tuoi capelli non siano poi così freschi con questo styling.

Coda a fiocco come Meghan Markle

Ultimo suggerimento è la coda bassa a fiocco della duchessa di Sussex. Riga a metà e capelli sempre tiratissimi e fai una coda alta fermandola in basso con un elastico. Ora crea una divisione in due ciocche della coda di cavallo e passa all’interno il ciuffo finale, il fondo della coda. Continua a ripassare il fondo della coda sempre nel mezzo delle due ciocche fino a quando non sarai arrivata all’elastico in alto. Ora fissa l’ultimo ciuffo del fondo della coda con una forcina. L’effetto sarà elegante ed una volta fatta pratica ci impiegherai pochi istanti.

Capelli sporchi o grassi? Prova lo chignon che li camuffa!