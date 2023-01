I fiocchi d’avena sono davvero tanto salutari come dicono? Scopriamolo insieme

La colazione è importante ma cosa si potrebbe mangiare di salutare e che dà energia? Questo alimento è la soluzione alla domanda.

Quando si deve scegliere la prima colazione, è fondamentale andare a conoscere anche i benefici che un alimento ha. Si sa che è il pasto più importante della giornata in quanto ci va a fornire l’energia giusta per iniziare tutto ciò che c’è da sbrigare. Oggi andiamo, per questo motivo, a conoscere un alimento che viene molto utilizzato nella prima colazione, ovvero i fiocchi di avena.

Proprietà nutrizionali fiocchi d’avena

Su 100 g di fiocchi di avena noi avremo all’incirca questi valori nutrizionali:

67 g di carboidrati;

17 g di proteine;

11 g di fibre;

7 g di grassi insaturi;

523 mg di fosforo;

5 mg di magnesio.

Come possiamo vedere i valori sembrerebbero rispettare un ottimo alimento per la nostra nutrizione. Il fatto che presenti 17 grammi di proteine, sta a spiegare come i fiocchi di avena vengono utilizzati molto anche da chi fa palestra. La carica di proteine giuste prima o dopo l’allenamento è fondamentale per ottenere ottimi risultati. Ovviamente tutto è soggettivo e dipende dal proprio obiettivo.

I fiocchi d’avena sono davvero tanto salutari come dicono? Ecco i benefici

Non è un cereale ipocalorico in quanto, considerando sempre 100 grammi, ha circa 300 kcal. Viene comunque consigliato perché dà energia. Oltre a questo però presenterebbe diverse proprietà benefiche per la salute. Il primo è che si dice essere un alimento a basso indice glicemico. È adatto e consigliato a chi è diabetico. Ha un ottimo potere saziante e ha tante proprietà antinfiammatorie..

Quali sono i benefici dei fiocchi d’avena

Fin quanto abbiamo detto sembrerebbe un alimento consigliato per il benessere a 360 gradi. L’avena è consigliata in quanto è molto digeribile. Di conseguenza, anche chi soffre di problemi a livello di digestione può aiutare. Capita che, dopo la prima colazione, si hanno sintomi come pesantezza sullo stomaco o altro. Con i fiocchi di avena questo non dovrebbe succedere. È consigliata anche per combattere l’intestino pigro e la conseguente stitichezza.

Come si possono consumare i fiocchi d’avena

Il metodo più classico per consumare i fiocchi di avena è sottoforma di porridge. Si possono guarnire in tanti modi diversi. Sia con creme che con frutta. È consigliabile una crema spalmabile fondente o a basso contenuto di grassi in aggiunta a della frutta fresca o secca. Così facendo andiamo ad ottenere una colazione sana e bilanciata. Con tutte queste notizie abbiamo un po’ appreso se i fiocchi d’avena sono davvero tanto salutari e come utilizzarli nell’alimentazione.