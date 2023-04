Cerchi qualche idea su cosa leggere? Ecco i 3 libri più belli da leggere secondo i tuoi vip preferiti

Si avvicina la Giornata Mondiale del Libro e vuoi qualche consiglio? Tra romanzi, thriller, biografie e fantasy c’è l’imbarazzo della scelta. Ma se vuoi qualche dritta fidati dei consigli dei tuoi attori preferiti!

Anche i vip e gli attori più famosi si concedono un po’ di relax davanti ad un buon libro. Alcuni sono dei lettori così accaniti che portano i libri anche sul set. A volte ci sembra assurdo, ma anche loro sono persone normali con passioni come le nostre. La lettura è solo una tra queste, ci sono gli sportivi ma anche gli amanti del giardinaggio. Ebbene sì, chi l’avrebbe detto che Julia Roberts tra un film e l’altro si dedicasse all’orto! Ma visto che hanno accesso ad un’infinita libreria, quali sono i loro preferiti? Vediamolo insieme!

Horror, Gialli o storie d’amore? Ti sorprenderà sapere cosa legge Stephen King!

Partiamo dal grande maestro del thriller che non ha bisogno di presentazioni, Stephen King. Il grande scrittore sforna opere d’arte una dopo l’altra, ma anche lui è un avido lettore. I suoi libri preferiti? Il Signore degli Anelli, di John RR Tolkien e L’Uomo Invisibile di Herbert Wells. Cosa consiglia, invece, l’attore che ha interpretato il maghetto più famoso del Mondo? Per Daniel Radcliffe, ovviamente c’è la saga di Harry Potter, soprattutto il primo libro. Harry Potter e la Pietra Filosofale sembra un libro da ragazzi ma leggerlo ti sorprenderà. Ed è d’accordo con lui anche Ariana Grande, grande fan e Potterhead sfegatata.

Cerchi qualche idea su cosa leggere ma non sai da cosa cominciare?

Se non hai proprio idea su cosa possa piacerti, perché non cominciare da libri che hanno ispirato le serie? Ti piace il fantasy ma non vuoi rinunciare ad un’appassionante storia d’amore tra i secoli? Prova con la saga di Outlander, a cominciare con il primo libro “La Straniera”. Claire e Jamie ti travolgeranno con il loro amore senza confini di spazio e tempo. Non sai proprio di cosa parla? Puoi recuperare tutte le stagioni sulle piattaforme di streaming. Anche lì la scelta è vastissima, ma puoi fare una selezione in base al tuo segno zodiacale!

Insomma, se cerchi qualche idea su cosa leggere affidati alle tue star preferite. E non serve neanche sbirciare oltreoceano, anche tra i vip italiani troviamo dei grandi lettori. Nina Zilli, ad esempio, che consiglia “Pulp” di Charles Bukowski o Carlo Cracco che consiglia “Eccomi” di Safran Foer.