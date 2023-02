Supermercato, non riesci a trovare ciò che cerchi? Stai in campana, è un trucco per farti spendere di più! 

Nei supermercati il cambio di disposizione dei prodotti non viene fatto a caso. È un’ennesima strategia di marketing che ha un unico obiettivo: svuotarti il portafogli! Dovrebbe infatti spingerti a comprare di più. Curioso di sapere di cosa si tratta?

Che il supermercato usi strategie di marketing per farti acquistare più prodotti, sicuramente lo sai già. Nel tempo i consumatori sono diventati smaliziati e hanno imparato a non farsi suggestionare dalle tecniche di vendita. Ma i trucchi sono tanti e sempre nuovi e alcune volte ci cascano anche i più accorti. Peccato che se ne accorgano solo a casa, a cose fatte. È capitato qualche volta anche a te? Se al supermercato non riesci a trovare subito quello che ti serve, occhio al trucco.

Il supermercato ti spia

Tra i supermercati c’è una concorrenza spietata e la conquista del cliente è fondamentale per la sopravvivenza. Negli ultimi anni si è aperta anche la competizione con i negozi virtuali che possono offrire proposte imbattibili perché hanno minori costi di gestione. Inoltre riescono a confezionare il prodotto addosso al cliente perché dispongono di più informazioni. Quando visiti un sito online, lasci tracce preziose per il marketing. Gli analisti valutano il tempo di permanenza sul sito, il tipo di prodotto cercato, gli altri prodotti visionati ed elaborano strategie di vendita molto mirate. E spesso infallibili.

I supermercati tradizionali cercano di imitarli. Negli USA alcune catene di grandi magazzini tracciano gli spostamenti del cliente all’interno del negozio per capire come si muove, dove sosta, quali reparti visita. Ovviamente il cliente è informato della presenza del tracciamento e spesso ne è anche infastidito. Da noi questo non accade ancora, ma sei ugualmente oggetto di osservazione. Molti supermercati usano le informazioni delle telecamere di videosorveglianza e ne traggono dati preziosissimi.

Supermercato, non riesci a trovare i tuoi prodotti preferiti?

Tra le tecniche usate per venderti più prodotti del necessario c’è quella del posizionamento della merce. I prodotti su cui il supermercato guadagna di più sono posti all’altezza degli occhi e del busto, i primi che vediamo e quelli più comodi da prendere. Ma questa è una tecnica nota e probabilmente la conosci già. Quello che invece ti sarai chiesto è perché cambiano spesso posto ai prodotti e ti fanno girare mezzo supermercato per ritrovarli. Probabilmente sei un consumatore accorto e fai la lista della spesa prima di uscire per comprare solo quello che realmente ti serve. Non sei il cliente ideale. L’abitudine è nemica del carrello sovrappieno.

Il cross selling

Proprio per scalfire le tue abitudini virtuose il supermercato ti costringe a girare per i reparti alla ricerca del tuo prodotto preferito. Forse hai troppa fretta per cercarlo e ne compri un altro più costoso oppure girando tra gli scaffali ti trovi davanti un prodotto inaspettato che attira la tua attenzione e che compri d’impulso. Altre volte ciò che cerchi si trova accanto a prodotti correlati. È la tecnica del cross selling. Non trovi più lo zafferano tra le spezie ma accanto al riso. Oppure trovi la panna accanto alle fragole e anche se sei a dieta ti lasci tentare. In ogni caso l’obiettivo è stato raggiunto: sei rimasto più tempo nel negozio e hai comprato di più. Le tue abitudini virtuose sono state scalfite.