Sai che potresti dormire gratis in vacanza in giro per il Mondo e pagare poco di viaggio? Scopri come

Tante persone rinunciano a partire per le vacanze perché non hanno abbastanza soldi per pagarsi il viaggio e dove dormire. Purtroppo, i prezzi sono saliti e l’inflazione ha eroso il nostro potere di acquisto. Prima di rinunciare del tutto, però, sai che ci sono dei modi per andare in ferie spendendo davvero poco? Ecco quali.

Ormai, ci siamo. È quasi tempo di partire per le ferie anche se non tutti lo faranno per una questione economica. Al di là del viaggio, che già di per sé è costoso, c’è poi l’alloggio da pagare. Andiamo incontro ad una estate dove ci saranno rincari non da poco nelle spiagge, come abbiamo visto in una inchiesta che abbiamo pubblicato di recente. Insomma, troppo per persone che non possono permettersi tutto questo. Che fare? Rinunciare? Sai che potresti dormire gratis in vacanza?

Sai che c’è un metodo per partire con l’aereo pagando pochissimo? Ti ricordiamo come fare

Come avevamo visto, sempre su ProiezionidiBorsa, esistono vari modi per viaggiare in aereo, ma anche col bus, pagando davvero poco. Ad esempio, non tutti sanno che c’è un modo geniale per trovare voli economici e tariffe nascoste su Ryanair.

Un altro modo per girare il Mondo a prezzi stracciati è sfruttare Google Voli. Basta inserire la città di partenza, quanti siamo e le date del viaggio. Ci si aprirà una finestra, per quel periodo, con tutte le destinazioni aeree possibili e i loro prezzi. Insomma, il trucco vero è non mettere la città di destinazione, ma sceglierla in base alle offerte di quel periodo. E anche con il bus, si possono spendere solo 10 euro per andare da Milano a Roma, sfruttando le compagnie low cost.

Sai che potresti dormire gratis in vacanza? Ecco come fare

Benissimo. Abbiamo visto che si può viaggiare a poco prezzo. E come fare per alloggiare gratuitamente? Con Couchsurfing, ad esempio, ci si registra e si può cercare, tra gli iscritti, una persona disposta ad ospitarci. Lo stesso potete fare voi. Meglio accettare ospitalità solo da utenti garantiti e anche sulla base di dove si trova la casa. In ogni caso, esistono i commenti dei precedenti ospiti.

Anche Hostwriter è un sito che offre rete a chi è giornalista. Importante è anche Bewelcome, che è uno dei maggiori siti di scambio ospitalità frequentati. Non male è Staydu. Ti offrono alloggio, in cambio di lavoretti. Ideale, insomma, per chi voglia fermarsi un po’ di tempo.