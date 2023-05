Quanto costeranno gli ombrelloni, questa estate, in giro per l’Italia? Anche 80 euro al giorno per due lettini, ma ecco come spendere meno   

Prepariamo ad un’estate dove tutto costerà molto caro, soprattutto in spiaggia. Abbiamo provato a simulare delle prenotazioni in vari lidi italiani e i prezzi sono rincarati. Ecco perché occorre muoversi per tempo per riuscire a risparmiare tanti euro. A volte, bastano dei semplici trucchi che non tutti fanno, ma che sono gioia per le nostre tasche.

Abbiamo provato a simulare delle prenotazioni in varie località italiane per capire quanto potrebbe costarci andare in spiaggia questa estate. Per farlo, ci siamo basati sul sito spiagge.it che permette di prenotare online gli stabilimenti. Prendendo, come esempio, il giorno di domenica 16 luglio.

Con risultati che dovrebbero farci riflettere, soprattutto se abbiamo una famiglia di quattro persone. Partiamo da Jesolo. Abbiamo scelto uno stabilimento a caso. Ebbene, due lettini e un ombrellone, per quel giorno, costano 28 euro. Se invece dovessimo prenotare dal 10 al 16 luglio, ovvero una settimana, ecco che il costo sarebbe di 166,71 euro, certamente più conveniente.

Ecco quanto si spenderà nel 2023 per andare in spiaggia a Rimini o al Lido di Ostia

Quanto costeranno gli ombrelloni, questa estate, in giro per l’Italia? Spostiamoci a Rimini. Abbiamo provato sempre a prenotare per il giorno 16 luglio e la cifra è salita a 33 euro per due lettini in prima fila Prenotare, invece, la settimana dal 10 al 16 luglio costa, a Rimini, 186 euro. Che se siamo in quattro, con altrettanti lettini, il costo sale a 256 euro.

Viaggiamo ora, nella nostra indagine, al Lido di Ostia. Ebbene, qui, il prezzo sale ulteriormente a 34 euro. E la settimana al mare? Per due lettini sborsiamo 213 euro. A Follonica? Si spende 35 euro il 16 luglio, mentre la settimana costa 245 euro.

Vediamo in Liguria o in un’isola quanto verremo a pagare per una giornata al mare

A Diano Marina spendiamo 25 euro per la giornata del 16 luglio e 175 euro per una settimana al mare. Se volessimo andare su un’isola, ad esempio Favignana, si spenderà 40 euro per la giornata domenicale di luglio, mentre la settimana va di pari passo, in proporzione, ovvero 280 euro.

E se decideste di andare a Positano, abbiamo trovato un ombrellone con due lettini, per il 16 luglio, a 80 euro. Invece, la settimana in spiaggia, in questa incantevole località, costa 560 euro. Sono solo esempi. Certamente se ne troveranno di meno cari, ma anche più costosi, in giro per l’Italia. Insomma, per sfoggiare la moda che spopolerà nell’estate 2023, dovrete spendere così. Magari dopo aver buttato giù la pancia camminando un numero preciso di passi al giorno.

Quanto costeranno gli ombrelloni, questa estate, in giro per l’Italia? Risparmiamo così

Come sempre, il consiglio che ci viene dato è quello, per quanto possibile, di andare dove ci sia una spiaggia libera. Certo, per chi ha famiglia e bambini, non il massimo della vita. Però, non si può avere tutto. I lidi vicini al centro sono certamente quelli che costano di più. A volte, basterebbe fare un pochino di strada in più, spostandosi, per trovare meno caos e prezzi più bassi.

Non sempre 3-4 lettini sono utili. Provate a pensare quante volte state sdraiati tutti in contemporanea. Si può risparmiare rinunciando a uno di questi. Avete mai pensato a fare l’abbonamento per mezza giornata? Tanti, con i bambini, vanno in spiaggia solo alla mattina. O molti, per via della vita notturna, vanno in spiaggia solo al pomeriggio. Che senso ha avere un ombrellone tutto il giorno?