La tua orchidea presenta boccioli gialli, secchi che cadono? Occhio anche ad uno solo di questi 4 errori

Le orchidee sono fiori molto amati per la loro indiscutibile bellezza ed eleganza. Tuttavia, se notiamo che i suoi boccioli non si aprono ma anzi si seccano e cadono, è segno che stiamo sbagliando qualcosa nella sua cura. Continua a leggere per capire quale errore forse stai commettendo.

L’orchidea è uno dei fiori più amati. Ve ne sono moltissime varietà. Con i fiori più o meno grandi, candidi o colorati, si tratta pur sempre di un fiore elegante e molto raffinato. Per la sua bellezza quasi regale, l’orchidea viene spesso usata per comporre i bouquet da sposa o le composizioni da matrimonio. È un regalo perfetto con cui si fa sempre bella figura. Essendo una pianta così tanto bella, spesso ne si acquista un esemplare anche solo per sé stessi, da sistemare in un angolo della casa in modo da impreziosirlo.

Osserviamo i boccioli dell’orchidea: ecco come devono essere

Piante e fiori hanno bisogno di cure e attenzioni. Ci sono specie più o meno esigenti. Tuttavia, quando si ha una pianta in casa o sul balcone, vanno considerati vari aspetti per garantirle salute, benessere e lunga vita. Se una pianta non sta bene, ce lo comunica con l’aspetto esteriore. Nel caso specifico dell’orchidea, possiamo notare che c’è qualcosa che non va osservando i suoi boccioli.

Tondi e turgidi, a seconda della varietà, i boccioli delle orchidee possono avere un colore che va dal verde chiaro al viola. All’inizio misurano mezzo centimetro circa. Poi, con la continua produzione di nuovi boccioli, i primi si gonfiano sempre più fino ad arrivare a schiudersi. Di media, ci vogliono 2 o 3 settimane.

La tua orchidea presenta boccioli gialli, secchi che cadono?

In caso di boccioli che avvizziscono, le cause possono essere varie. Vediamole più nello specifico.

Poca luce . Prova a sistemare il vaso della tua orchidea vicino ad una finestra in modo che riceva più luce possibile;

. Prova a sistemare il vaso della tua orchidea vicino ad una finestra in modo che riceva più luce possibile; sbalzi di temperatura e correnti d’aria . Cerca di trovare una posizione luminosa che, al tempo stesso, abbia anche un clima costante. Sistema quindi il vaso della tua orchidea vicino ad una finestra o una portafinestra che utilizzi poco in modo da non continuare ad aprire e chiudere;

. Cerca di trovare una posizione luminosa che, al tempo stesso, abbia anche un clima costante. Sistema quindi il vaso della tua orchidea vicino ad una finestra o una portafinestra che utilizzi poco in modo da non continuare ad aprire e chiudere; irrigazioni non adeguate . Esagerare con le irrigazioni o somministrare troppa poca acqua all’orchidea è nocivo. Il terriccio non deve mai essere zuppo ma neppure esageratamente secco. Per sapere quando è giunto il momento di innaffiare l’orchidea, ti può essere d’aiuto osservare le radici della pianta . Quando sono verdi non c’è bisogno di acqua; se invece appaiono grigiastre, annaffiala un po’;

. Esagerare con le irrigazioni o somministrare troppa poca acqua all’orchidea è nocivo. Il terriccio non deve mai essere zuppo ma neppure esageratamente secco. Per sapere quando è giunto il momento di innaffiare l’orchidea, ti può essere d’aiuto . Quando sono verdi non c’è bisogno di acqua; se invece appaiono grigiastre, annaffiala un po’; problema di concime. L’orchidea ha bisogno di un nutrimento ben bilanciato. Soprattutto durante la fioritura, necessita di regolari concimazioni. Puoi provare anche efficaci ed economici fertilizzanti naturali.

Dunque, se la tua orchidea presenta boccioli gialli, secchi che cadono, prova a controllare uno dei quattro aspetti che abbiamo analizzato e intervieni di conseguenza. Il problema dovrebbe risolversi nel giro di breve tempo!