Posizioni aperte in tutta Italia grazie agli annunci di lavoro per OVS rivolti anche a candidati diplomati

Addetti alle vendite e non solo fra le posizioni aperte in OVS, catena di negozi di abbigliamento per uomo, donna e bambino. La grande richiesta e la vasta presenza dei punti vendita su gran parte del territorio nazionale rendono gli annunci di lavoro ancora più accessibili. Molti dei profili ricercati non presentano requisito di titolo di studio e sono pertanto rivolti agli interessati sia con licenza media che con altri.

Le offerte attive

OVS ha posizioni aperte in tutta Italia per svariati profili lavorativi. Si ricercano “Addette/i vendita” in tantissime città d’Italia, in prossimità di Roma, Milano, Treviso, Vicenza, Savona, Novara, Verona, Bologna, Parma, Arezzo e tantissime altre. Per questo ruolo sono disponibili annunci sia per assunzioni in formula part-time che full-time.

I candidati selezionati avranno il compito di gestire l’operatività dell’area vendita e garantire il rispetto degli standard della società nel servizio al cliente. Qualità indispensabili sono buone capacità di problem solving, precisione, doti relazionali e comunicative, attitudine a lavorare in team. Chiude il quadro la conoscenza di una o più lingue straniere.

Altre opportunità di lavoro accessibili riguardano il profilo di “Magazziniere” o “Addetto al magazzino”. In questo ruolo si ricercano candidati con requisiti simili a quelli riportati per il precedente profilo. In via preferenziale si richiede la conoscenza delle tecniche di visual merchandising e del fashion system.

È necessario il possesso di esperienza pregressa per il ruolo “Store Manager”. Le risorse si occuperanno di gestire e coordinare lo staff al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, supervisionare le merci in arrivo. Inoltre, fornire assistenza alla vendita e garantire il rifornimento dei reparti. Requisiti essenziali sono la conoscenza delle tecniche di vendita e delle ultime tendenze, il possesso di uno spiccato senso estetico, dinamicità e tante idee.

Posizioni aperte in tutta Italia grazie agli annunci di lavoro per OVS rivolti anche a candidati diplomati

Ulteriori dettagli sulle posizioni presentate e sulle altre disponibili sono consultabili sulla pagina delle carriere di OVS. Per offerte di lavoro a tempo indeterminato, ricordiamo che sono tutt’ora disponibili gli annunci in Barilla per 17 profili.

