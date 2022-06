Si sa che chi ha i capelli lisci spesso ricorre a diversi metodi per avere delle onde da sogno. Utilizziamo piastre e strumenti che ci permettono di ottenere i risultati desiderati. Questo, però, comporta sempre un danneggiamento dei nostri capelli. Il calore, infatti, è artefice di shock termici che potrebbe creare doppie punte o rovinare la fibra capillare. Inoltre, spesso e volentieri, la nostra piega dura appena mezza giornata.

Ci sono, però, dei metodi per farla durare più a lungo ed evitando le alte temperature. Per avere una piega perfetta, sfruttiamo le ore notturne. Prima di andare a dormire, potremmo fare queste semplicissime acconciature che ci permetteranno di avere boccoli e onde perfette.

Onde naturali senza sforzo

Otteniamo delle onde naturali grazie allo chignon. Dopo aver lavato e asciugato i capelli, lasciandoli leggermente umidi, attorcigliamo le lunghezze. Successivamente arrotoliamole e fissiamole in uno chignon alto, utilizzando un elastico morbido, di spugna o seta.

Anche trecce e treccine sono perfette per delle onde morbide. Più trecce facciamo, più i nostri capelli saranno mossi. La mattina sciogliamo le trecce e smuoviamole con le dita. Non pettiniamole, perché otterremo dei capelli molto crespi ed elettrici. Utilizziamo sempre le mani per dividere le ciocche. Non più calore per capelli mossi grazie a questi semplici ed economici trucchi.

Se invece vogliamo mantenere una piega precedentemente fatta, dobbiamo per prima cosa curare i nostri capelli. Questo perché avere una cute sana, permetterà di avere più volume.

Non più calore per capelli mossi grazie a questi semplici trucchi più 4 consigli per mantenere la piega a lungo

Per prima cosa cambiamo le nostre federe, preferendone di seta. Il suo tessuto liscio, infatti, evita che i capelli sfreghino sulla superficie del cuscino. Questo ci permette di avere capelli senza nodi e mantiene la loro salute, evitando che si spezzino. La piega rimarrà, così, intatta.

La notte è, inoltre, un ottimo momento per nutrire il nostro cuoio capelluto. Applichiamo una maschera nutriente adatta alle nostre esigenze. Possiamo anche farne una in casa, con ingredienti che abbiamo già in cucina. Lasciamola agire tutta la notte e risciacquiamo la mattina seguente. In questo modo avremo idratato i nostri capelli per oltre 7 ore, senza sforzo.

Anche il pettine è importante. Preferiamone uno in legno dai denti larghi e pettiniamo prima le punte. Procediamo verso la metà della lunghezza, in modo da non spingere i nodi verso il basso. Questo tipo di pettini aiutano ad evitare i capelli crespi e l’elettricità statica.

Se ci svegliamo comunque con i capelli piatti e senza forma, proviamo a donargli nuovamente un po’ di volume con lo shampoo secco. Ci sono dei prodotti specifici volumizzanti, applicabili senza dover lavare o risciacquare i capelli. In questo modo con qualche semplice spruzzata potremmo ridare vita ai nostri boccoli.

