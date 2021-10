Capita spesso di voler visitare alcuni luoghi, ma non è possibile. Questo perché sono luoghi solitamente inaccessibili. Devono rimanere segreti, dedicati solo ad una stretta cerchia. Ecco però che finalmente sabato e domenica questi posti inaccessibili saranno aperti a tutti e dobbiamo assolutamente vederli prima che sia troppo tardi. Quindi scegliamo uno dei due giorni, sabato o domenica, e dedichiamolo alla scoperta di meravigliosi posti nascosti. E non parliamo di luoghi che si trovano solo in città, ma anche in provincia. Quindi, volendo, si può poi aggiungere un bel pranzo fuori nel verde. Un weekend con i fiocchi insomma.

Le Giornate FAI d’autunno 2021

Ebbene sì, il FAI apre le porte dei suoi luoghi meravigliosi e inaccessibili. Il FAI in Italia possiede moltissimi luoghi e nasce proprio con l’obiettivo di preservare questi posti invidiati in tutto il Mondo. Ad esempio il FAI possiede Villa Necchi Campiglio e Palazzina Appiani a Milano. A Camogli gestisce l’Abbazia di San Fruttoso, a Tivoli il Parco Villa Gregoriana, a Cagliari le Saline Conti Vecchi. E questo weekend decide di aprire i suoi luoghi segreti.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Sabato e domenica questi posti inaccessibili saranno aperti a tutti e dobbiamo assolutamente vederli

Quindi armiamoci di pazienza e un po’ di avventura, e iniziamo il nostro viaggio nei tesori del FAI. Per accedere ovviamente sarà necessario il Green Pass e in alcuni luoghi sarà necessario essere iscritti al FAI. Ma sul loro sito internet è possibile informarsi di tutto. È un po’ come la notte dei musei gratis.

Per evitare brutte sorprese è meglio prenotarsi, dato che gli accessi comunque sono contingentati sempre a causa delle restrizioni. Cerchiamo bene quali sono i vari luoghi aperti che vogliamo visitare. Ci sono castelli, ville, parchi e luoghi al lago e al mare. Quindi ad esempio si potrebbe andare a visitare Villa Balbianello sul lago di Como e poi passare una splendida giornata lì. Se si abita a Roma, nel Lazio possiamo andare a visitare il Parco Villa Gregoriana a Tivoli. A Matera possiamo visitare Casa Noha, e ancora Caserma Santa Barbara a Milano.

Insomma un weekend da dedicare completamente all’arte, alla storia e ai luoghi mai visti. Una bellissima iniziativa da cogliere al volo se si vogliono vedere dei luoghi che solitamente non è possibile visitare perché inaccessibili. Scegliamo il posto saggiamente e uniamoci anche una bella gita nel verde prima che arrivi il troppo freddo e stare fuori non sarà più piacevole.

Approfondimento

Ottobre è il mese migliore per fare un weekend fuori in questa piccola città