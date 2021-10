Ci stiamo per fortuna liberando di mosche e zanzare. Queste ultime addirittura ci hanno ronzato attorno fino a poche ore fa, dato il clima ancora mite. Nemmeno il tempo di tirare il fiato, che adesso cominciamo con le invasioni di cimici e scarafaggi. Tutti insetti fastidiosi che cercano il caldo e vengono ad alloggiare indesiderati in casa nostra. Mentre le cimici saranno antipatiche perché emanano odori non particolarmente buoni, gli scarafaggi sono portatori anche di malattie. Tra queste, sicuramente la più famosa è la salmonella. Ma, non dimentichiamo che legati a scarafaggi e topi ci sono momenti bui della nostra Storia in cui questi esseri portavano anche malattie ben più importanti come il colera e la peste. Mai più incubo scarafaggi in camera e vicino al letto con un trucco antico delle nonne.

Quelle tende che non toccano terra

Chissà quanti dei nostri Lettori si saranno chiesti come mai nelle case dei nostri nonni spesso le tende non toccavano terra. Magari da piccoli ci siamo tenuti la curiosità, vergognandoci a chiederne una spiegazione. Con la paura di fare una figura barbina. Eppure, soprattutto nelle case di campagna, dove ragni, scarafaggi e insetti di ogni genere erano un’abitudine, le tende non toccavano terra. Non era una moda e nemmeno un errore di misurazione. Ma semplicemente il modo efficace per vietare il passaggio degli scarafaggi dalle tende ai letti. Adesso ovviamente sembra una cosa lontana nel tempo, anche per il diverso modo di arredare le case. Ma un tempo, quando spesso il letto era attaccato alle finestre, questo era un trucco più che valido per garantirsi un po’ di sicurezza.

Mai più incubo scarafaggi in camera e vicino al letto con un trucco antico delle nonne

Se abitiamo in un piano terra col giardino, sia condominiale, che da soli, aumenta decisamente anche il rischio della presenza di scarafaggi. Pochi sanno che questi esseri amano intrufolarsi e abitare anche nel disordine del giardino. Soprattutto in questo periodo in cui cadono le foglie e le riponiamo in un angolo del giardino, senza saperlo creando il loro habitat naturale. Allo stesso modo facciamo attenzione a non tenere troppo vicino a casa le cataste di legna. Non sono l’ambiente perfetto solo per i classici ragni, ma proprio anche per gli scarafaggi. Cerchiamo quindi di tenere in ordine il più possibile, evitando di avere questo tipo di materiale troppo vicino agli ingressi di casa, sia porte che finestre.

