Il Ftse Mib Future si porta sopra i 26.000 punti e se oggi chiuderà sopra 25.930 potrebbe probabilmente iniziare un forte rally fino a buona parte del mese di dicembre. Obiettivo di questo movimento potrebbe essere prima i 28.200 e poi i 30.000 punti. Frattanto alcuni titoli scaldano i motori e si portano su livelli dai quali potrebbe partire un forte rialzo. C’è ad esempio un potente segnale rialzista su Lucisano Media Group e Notorious Pictures, ma su quale dei due puntare?

Procediamo per gradi. Già a fine settembre su queste pagine, il nostro Ufficio Studi aveva segnalato alcune divergenze rialziste e raccomandato acquisti delle azioni, dopo la lunga fase laterale durata mesi. Il movimento di oggi potrebbe rappresentare una svolta.

Procediamo comunque per gradi.

Entrambe le società negli ultimi anni hanno sofferto la crisi dovuta alla pandemia e al lockdown ma la ripresa economica dell’Italia e del settore cinematografico potrebbe far decollare nuovamente gli utili e i prezzi delle azioni.

Lucisano Media Group (MIL:LMG), ultimo prezzo a 1,58. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 1,40, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 1,80/2,25. Nel breve, un primo indizio ribassista si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 1,43. Il nostro Ufficio Studi dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi anni si riserva di esprimere il proprio giudizio di fair value. Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) invece stimano un fair value a 2,90.

Notorious Pictures (MIL:NPI), ultimo prezzo a 1,885. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 1,74, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 2,20/2,65. Nel breve, un primo indizio ribassista si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 1,61. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 3,50 euro per azione, in rialzo dalla precedente stima di 1,34 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value a 2,40.

Si raccomanda la dovuta prudenza in quanto i titoli scambiano poco e la capitalizzazione delle società non è elevata. Per questo motivo, con pochi volumi i prezzi potrebbero oscillare fortemente.