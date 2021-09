Le mode, si sa, cambiano a una velocità vertiginosa. Se vogliamo sempre essere al top, dobbiamo rassegnarci a cambiare spessissimo il nostro guardaroba, e acquistare capi sempre nuovi. O forse non è davvero così. Come molti appassionati hanno notato, le mode cambiano, sì, ma a volte ritornano. Il caso più eclatante è quello della moda vintage, che ha avuto un ritorno di fiamma negli ultimi anni. Ma anche lo stile dei singoli capi sembra sembra in realtà ripresentarsi ciclicamente. È il caso della lunghezza dei pantaloni, degli spacchi, dell’altezza della vita, e molti altri dettagli.

Se c’è un capo in cui la moda spesso torna indietro è però proprio il cappotto. Spesso vediamo riproposti modelli che le nostre mamme o le nostre nonne ricordavano di portare qualche decennio fa. È il caso del cappotto che va più di moda quest’anno. Vediamo di che cosa si tratta.

Ma di quale modello stiamo parlando? Semplicissimo: del cappotto formato maxi, lungo fino ai piedi, che piaceva tantissimo qualche decennio fa. Proprio così: per l’inverno 2021-22 sono tornati alla ribalta i cappotti XXL. I più freddolosi tra noi ne saranno entusiasti.

Questi cappotti sono comodissimi, versatili e soprattutto fanno il lavoro più essenziale per un cappotto: ci tengono al caldo. Rovistiamo nell’armadio della nonna perché potremmo trovare il cappotto che andrà più di moda quest’inverno. Qualsiasi colore andrà bene, ma se vogliamo essere all’ultimo grido, puntiamo su beige, qualsiasi sfumatura di marrone e sul blu. Ma come possiamo indossare e abbinare il cappotto maxi per rinnovare il look della nonna ed essere super alla moda? Vediamo qualche consiglio

Come indossarlo

Per personalizzare e accessoriare il nostro cappotto non c’è nulla di più utile di un bel cinturone in vita. Creiamo una silhouette più leggera e femminile con un’unica mossa.

Ma quale outfit indossare per far risaltare al meglio il nostro cappotto alla moda? Beh, dipende dal nostro obiettivo. Il cappotto maxi è il tipico capo in cui possiamo ‘dress it up’ o ‘dress it down’. Sta a noi scegliere uno stile elegante o trasandato. Sì a jeans, anch’essi oversize, ma sì anche a vestiti e scarpe eleganti.

Non dimentichiamo gli accessori per un tocco di colore in più e per personalizzare al massimo il nostro stile.

Ma il cappotto maxi non è l’unico a tornare di moda quest’inverno, anche questo accessorio rimasto per decenni nel dimenticatoio sta ritornando di moda.