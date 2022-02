Avere la pelle secca è un problema che interessa molte persone, soprattutto durante i mesi invernali. È una situazione abbastanza fastidiosa, in cui l’epidermide appare disidratata, screpolata e fragile.

Come riportano diversi studi, le cause di questa condizione potrebbero essere moltissime, dal clima ai detergenti che si utilizzano.

Escludendo quindi le patologie legate alla presenza di pelle secca, per cercare di risolvere questo problema potrebbe essere utile trattare la pelle con degli esfolianti.

In questo articolo, vedremo come realizzarne uno utilizzando solo questi 3 ingredienti:

bicarbonato di sodio;

olio di germe di grano;

vitamina C in polvere.

Il primo ingrediente nella lista, essendo composto da granelli finissimi, ci servirà per l’eliminazione della pelle secca grazie allo sfregamento meccanico esercitato.

Tuttavia, al posto del bicarbonato potremmo utilizzare anche lo zucchero o il sale grosso. In quest’ultimo caso, però, bisognerà prestare attenzione, evitando di esfoliare la pelle del viso e di toccarsi gli occhi.

L’olio di germe di grano, invece, come abbiamo visto in precedenti articoli, possiede delle proprietà emollienti che apporterebbero numerosi benefici alla pelle.

La sua funzione sarà quella di nutrirla e proteggerla, rivitalizzandola durante l’eliminazione delle cellule morte. In alternativa, potremmo utilizzare anche l’olio extravergine di oliva.

La vitamina C in polvere, infine, è un antiossidante che contribuirebbe alla normale sintesi del collagene, garantendo quindi un buon funzionamento della pelle.

Pelle liscia e morbida come quella di un bambino grazie a questo scrub fai da te 100% naturale

Una volta scoperti gli ingredienti con le rispettive qualità, vediamo come realizzare il nostro scrub.

Come abbiamo già anticipato, il procedimento è davvero molto semplice e consiste in pochissimi passaggi.

Innanzitutto, versiamo in una ciotola un cucchiaio di bicarbonato di sodio, un pizzico di vitamina C in polvere e mescoliamoli con due cucchiai di olio.

Ottenuto un composto compatto e granuloso, andiamo a detergere la zona del corpo da trattare.

Con la pelle ancora umida, applichiamo lo scrub, massaggiandola delicatamente con movimenti circolari. Lasciamo agire per una decina di minuti e, dopo di che, risciacquiamo con acqua tiepida ed asciughiamo. In questo frangente sarebbe opportuno tamponare la cute con un panno morbido piuttosto che strofinarla con un panno ruvido.

A questo punto potremmo anche decidere di applicare una crema idratante per ottenere un risultato ancora più soddisfacente. Applicando, quindi, questi consigli potremmo avere in poco tempo non solo una pelle liscia e morbida, ma anche più luminosa ed elastica.

In ogni caso, consigliamo di non utilizzare questo ed altri prodotti fai da te in caso di pelle delicata, nonché predisposta ad irritazioni o arrossamenti.