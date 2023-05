Rosa pesca: il colore di primavera ed estate da indossare a qualsiasi età proprio in questo modo

Tra i colori più deliziosi da indossare nel periodo primaverile ed estivo troviamo il rosa pesca. Versatile ed elegante, ci accompagnerà in tutte le occasioni, dalla mattina alla sera e, soprattutto, ad ogni età.

Uno dei colori più amati dalle ragazze e dalle donne in generale è il rosa pesca. Un colore delizioso perfetto per la primavera e per l’estate in arrivo. Elegante e raffinato, è perfetto in ogni occasione e può essere declinato in tanti modi diversi per essere sempre alla moda. Inoltre, si tratta di un colore che dona a tutte le età, dalle giovanissime alle donne più avanti negli anni. Abbinarlo è davvero semplice, provare per credere. Oggi si cercherà di capire come portare il rosa pesca in diverse occasioni, tra cui cerimonie come matrimoni, battesimi, comunioni o cresime.

Rosa pesca: il colore di primavera ed estate perfetto con l’azzurro

Il primo modo per abbinare efficacemente il rosa pesca è farlo con l’azzurro. Non solamente blue jeans che, tra l’altro, sono davvero interessanti portati con una felpa o un maglione color pesca. In alternativa si potranno scegliere una gonna azzurra, più o meno lunga a seconda dell’occasione, oppure un paio di pantaloni color pesca da far sposare con una maglia azzurra.

Un’idea, poi, potrebbe anche essere quella di scegliere una borsa color pesca. Tra le più gettonate le Pinko Love classica o puff a circa 200 euro. Molto interessante anche la Michael Kors a spalla color pesca da acquistare su Yoox a circa 200 euro, scontata da 374 euro.

Marrone

Tra gli abbinamenti più glamour troviamo il pesca e il marrone. Anche in questo caso possiamo decidere in che modo inserire questi colori all’interno dell’outfit. Dai pantaloni marroni al blazer color pesca.

Proprio nel caso in cui si volesse scegliere un blazer color pesca, tra i consigli per gli acquisti quello oversize modello “Arancione” di H&M a circa 40 euro. Per chi vuole spendere ancora meno ci sarà il blazer di Stradivarius a circa 20 euro, sempre oversize e sempre del medesimo colore.

Giallo

Da ultimo possiamo provare l’abbinamento con il giallo che darà un tocco di colore ed eleganza anche al capo più semplice. Perfetto per la primavera e per l’estate che sta per arrivare, infatti, il giallo risalterà moltissimo con un po’ di abbronzatura. Ideale anche per una cerimonia elegante, specie se si scelgono un abito o un paio di pantaloni palazzo da abbinare a delle décolleté sulle tonalità del pesca.

Oltre al giallo, perfetto anche l’arancione e il color salmone che si adatteranno bene al pesca. Rosa pesca: il colore di primavera ed estate da abbinare in mille modi diversi.