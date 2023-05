Stirare una camicia non sarà più un problema: solo 2 minuti coi 5 passaggi che usano in lavanderia

Stirare non piace a nessuno. Ci sono tanti capi che possiamo evitare di stirare. Tuttavia, con alcuni, però, non possiamo proprio farne a meno. Pensiamo ad esempio alle tanto odiate camicie! Se anche tu odi stirare le camicie, leggi questo articolo: ti sveleremo la tecnica che usano in lavanderia. Dalla prossima volta ti ci vorranno solo due minuti!

Tra le varie mansioni domestiche, stirare è una delle più odiate. C’è chi si rilassa pulendo la polvere e chi si sfoga nello spazzare i pavimenti. Stirare invece è considerata una faccenda molto noiosa e faticosa. Anzitutto impone di stare in piedi per molto tempo, e poi, nei periodi in cui fa caldo (come la stagione che si sta per aprire) aumenta il disagio facendoci sudare. Per fortuna, ci sono capi che non per forza vanno stirati. Basta sapere quali sono e fare una accurata cernita prima di mettersi all’opera. Si tratta ad esempio della biancheria intima, così come di asciugamani e strofinacci della cucina. Questi ultimi li possiamo anche solo semplicemente tirare per bene con le mani.

Stirare una camicia non sarà più un problema

Per avere pochi panni da stirare, è fondamentale anche stendere il bucato con una certa logica. Tuttavia, nonostante tutto, ci sono capi che proprio non possiamo non stirare. Pensiamo ad esempio alle magliette e alle tanto odiate camicie.

Gran parte delle donne impiega anche ore per stirare una sola camicia! Non appena la sistema da un lato si sono formate grinze dall’altra parte. Stirare le camicie sembra un lavoro infinito… In realtà, grazie al metodo che vi stiamo per spiegare, il problema sarà ben presto risolto.

I 5 passaggi per una camicia perfetta in 2 minuti

L’ideale è usare il ferro da stiro a vapore e stirare il capo quando ancora leggermente umido, così che il tessuto non sia troppo rigido. Partire quindi dal colletto e poi procedere con le spalle, sistemandole, prima una e poi l’altra, nell’apposita parte arrotondata dell’asse. In questo modo riuscirete a stendere per bene il tessuto, così da poter passare la piastra in modo uniforme anche in prossimità delle cuciture.

Dopo le spalle, procedere con le maniche. Il segreto sta nel posizionare gli strati del tessuto inferiore in modo tale che risultino ben stesi, così che non si vadano a creare grinze e pieghe lungo i bordi esterni. Una volta eseguiti questi passaggi, stirare il rovescio del tessuto, e poi procedere lungo il bordo, passando la punta del ferro tra ogni singolo bottone. Et voilà, la nostra camicia è ora pronta per essere appesa su una gruccia che segua le linee del capo. Con questa tecnica, stirare una camicia non sarà più un problema!