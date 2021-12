Nelle occasioni speciali tutte vogliamo mostrarci al meglio. Natale e Capodanno sono sicuramente giornate in cui si incontrano tante persone, tra parenti e amici. Ecco perché molte hanno già scelto l’abito da indossare e il trucco da sfoggiare. In caso di dubbio, per quanto riguarda la manicure, lo smalto alla moda che sta spopolando tra vip è elegante, audace e glam, e sta bene a 20 come a 60 anni.

E per i capelli? È sempre bene ricordare che anche il più bello degli abiti non farà la giusta figura se indossato con una capigliatura in disordine.

Probabilmente, qualcuna si è già portata avanti chiedendo al parrucchiere un taglio alla moda. Come questo taglio che sta letteralmente impazzando perché regala anche qualche centimetro in più in altezza. Oppure questo taglio di capelli super trendy che sta spopolando perché ci fa apparire grintose, giovanili e al tempo stesso sofisticate e femminili.

Quelle che temono le forbici e quindi sfoggiano una chioma fluente, possono giocare con i raccolti. Vediamo qualche idea da cui farsi ispirare.

Romantiche ed eleganti ecco le acconciature per capelli lunghi e medi facili da realizzare anche a casa

È tornata di gran moda la classica coda. Possiamo scegliere tra la versione alta oppure quella bassa. Se vogliamo ottenere uno stile vintage e retrò, dobbiamo creare del volume sulla cima della testa, cotonando i capelli. Così facendo, otterremo una sofisticata bombatura. Per un effetto più elegante e raffinato, invece, si consiglia l’effetto ultra liscio e tirato, da modellare con cera o spray lucidante. La coda bassa, spostata lateralmente su una spalla, è molto romantica ed è perfetta per le più giovani.

Il raccolto spettinato

Anche lo chignon è un evergreen che stenta a passare di moda. In questo caso, la parola d’ordine è naturalezza. Il 2021 è stato l’anno del messy bun, ovvero dello chignon effetto morbido e spettinato. Attenzione a nascondere per bene tutte le forcine.

E così, romantiche ed eleganti ecco le acconciature per capelli lunghi e medi facili da realizzare anche a casa.

Come si può notare, si tratta di pettinature molto semplici che siamo in grado di fare anche da sole, in caso non potessimo o non riuscissimo ad andare in salone. Vista la loro semplicità, consigliamo di dare un tocco glam finale applicando un accessorio che non passi inosservato. Nel caso della coda, si potrebbe nascondere l’elastico avvolgendogli attorno un lungo nastro di raso in tinta con l’abito. Nel caso dello chignon, invece, suggeriamo una spilla importante, magari con perle o brillantini, da applicare su un lato della testa.