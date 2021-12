L’ananas sta diventando uno dei frutti più amati anche da noi, se non per metterlo sulla pizza, per lo meno come protagonista di dessert e spuntini. E se abbiamo acquistato un ananas fresco al supermercato, possiamo compiere in casa un esperimento geniale e molto semplice per far ricrescere questa pianta così interessante dagli scarti di cucina. Vediamo come.

Chi butta il ciuffo dell’ananas fa un grave errore perché basta una mossa semplicissima per far ricrescere la pianta, ecco quale

Sembra incredibile, ma per far crescere una pianta di ananas a casa nostra non servono semi: basta usare il ciuffo che si trova su ogni frutto. Non buttiamolo via, quindi, ma trasformiamolo in una splendida pianta tropicale che si potrà adattare a vivere in un vaso o nel nostro giardino. Chi butta il ciuffo dell’ananas fa un grave errore perché basta una mossa semplicissima per far ricrescere la pianta, ecco quale. Basta rimuovere delicatamente il ciuffo di foglie dal frutto, eliminare le foglie più basse, e immergerlo in acqua. Entro pochi giorni, vedremo spuntare delle radici. Sembra incredibile, ma da questo scarto rinascerà una pianta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’ananas appartiene a una famiglia con molte piante ornamentali

L’ananas che troviamo tutti i giorni al supermercato appartiene alla grande famiglia botanica delle bromeliaceae, originarie del Sud America. E molte di queste specie trovano posto sui nostri davanzali o nelle nostre case perché sono delle splendide piante ornamentali.

Anche l’ananas può diventarlo, grazie alle sue lunghe foglie coriacee e al suo fiore dagli splendidi colori rossi e viola. Ma vediamo come prenderci cura della nostra piantina di ananas.

Deve ricevere moltissima luce su suolo sempre ben innaffiato

Quando il nostro ciuffo di ananas comincia a mettere le radici, possiamo piantarlo. Se viviamo in un posto caldo, mettiamolo anche in terra piena. Ma nella maggior parte d’Italia le temperature invernali sono troppo fredde per l’ananas. Per questo, è meglio coltivarlo in vaso. Mettiamolo dunque in un vaso con del normale terriccio avendo cura che sia ben drenato, ma senza ristagni d’acqua.

Annaffiamo la piantina direttamente sulle foglie

L’ananas va bagnato di frequente, ma mai nelle ore più soleggiate. Come molte sue parenti bromeliacee, ama avere le foglie bagnate. Quando la innaffiamo quindi, bagniamo anche le foglie, per fare in modo che la nostra piantina sia sempre ben idratata e felice. Con un po’ di fortuna, entro pochi mesi vedremo uno splendido fiore, e poi il succulento frutto.

E a proposito di coltivazioni casalinghe, ecco un trucco per far crescere le nostre piantine anche in inverno: come creare una mini serra sul davanzale per seminare le piantine dell’orto.