Roberto Poletti chiama in causa Fedez, acceso dibattito sull’immigrazione a Zona Bianca

Durante l’ultima puntata di Zona Bianca trasmessa su Rete 4 si è trattato il tema dell’immigrazione. Un argomento caldo che divide politici, intellettuali e gente comune. Ospiti in studio due esponenti politici e due giornalisti. Tra questi ultimi Roberto Poletti che ha avuto da ridire su alcune affermazioni di Piero Sansonetti. Il dibattito con il direttore de Il Riformista ha acceso Poletti. Il giornalista contrariato con una battuta ha tirato in ballo il cantante Fedez. Vediamo di che si tratta.

Ieri sera è andata in onda su Rete 4 una nuova puntata di Zona Bianca. Giuseppe Brindisi ha ospitato il giornalista Roberto Poletti, il deputato del PD Erasmo Palazzotto e l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone. In collegamento con lo studio Piero Sansonetti direttore de Il Riformista. Come sempre all’attenzione degli ospiti in studio importanti temi di attualità. Ancora una volta si è trattato di problemi che affliggono il nostro Paese. Ad accendere il dibattito la questione immigrazione. Un argomento che da anni divide la politica e l’opinione pubblica. I fatti recenti sono stati al centro della polemica.

I nuovi sbarchi e la nave Louise Michel

Al centro dell’attenzione ancora una volta il tema immigrazione in Italia. Notizia recente è il fermo nel porto di Lampedusa della nave Louise Michel con 178 profughi a bordo. Secondo le autorità italiane gli attivisti hanno violato il codice di comportamento delle ong. Tutto questo perché la nave ha operato più salvataggi complicando il coordinamento dei soccorsi. Ad attirare la nostra attenzione l’aspetto della nave in questione.

Dai colori accesi, è verniciata di rosa per un motivo ben preciso. La Louise Michel è ispirata ai valori del femminismo appartenenti a Pia Klemp, capo attivista tedesca. Durante il dibattito Roberto Poletti chiama in causa Fedez. C’è da dire che la stravagante nave ferma a Lampedusa non è una qualsiasi. Infatti è nota per essere stata finanziata da Banksy. L’artista di origine britannica è considerato uno dei maggiori esponenti della Street Art. Ma Banksy è anche un attivista e la sua arte testimonia questo. Famosissimi sono i suoi murales di critica sociale e politica realizzati in tutto il mondo. Sembrerebbe che un altro personaggio noto abbia intenzione di supportare gli attivisti.

Roberto Poletti chiama in causa Fedez, acceso dibattito sull’immigrazione a Zona Bianca

Una volta entrati nel vivo della questione, il giornalista Poletti si è scontrato il direttore Piero Sansonetti. Quest’ultimo è intervenuto supportando la causa degli attivisti. Di altro avviso Poletti, contrariato per lo sbarco avvenuto a Lampedusa. A mettere fine alla discussione è stato proprio questo. “Non ti preoccupare adesso arriverà la nave di Fedez”: questa la battuta di Roberto Poletti. Il giornalista con questa dichiarazione ha fatto riferimento a un episodio di qualche giorno fa. “Vorrei anche io una nave per salvare vite”: questa la provocazione del cantante Fedez. Il rapper ha lasciato intendere di prendere in considerazione l’idea di finanziare una nave ong. “Adesso voglio vedere quanto costa una nave” queste le ultime dichiarazioni di Fedez.

