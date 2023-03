Gli abiti primaverili indossati da Belen Rodriguez stanno facendo impazzire Instagram: ecco quanto costano

Tempo di primavera e di abiti leggeri e floreali. La showgirl tuttofare Belen Rodriguez non ha perso tempo ed ha già infiammato Instagram con alcuni modelli che mettono in risalto il suo bellissimo fisico. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Sono poche le persone che riescono a fare impazzire uomini e donne come sa farlo lei: la bellissima Belen che abbiamo imparato a conoscere tanti anni fa quando ha partecipato a L’Isola dei Famosi e ha fatto parlare di sé per i suoi amori.

In poco tempo è diventata una dei personaggi più in vista e più impegnati del mondo dello spettacolo. Ha recitato, è diventata una conduttrice di talento e sui social riesce a catturare l’attenzione di tutti. La showgirl argentina promuove le sue linee di costumi, di trucchi, profumi e di abiti.

A proposito, gli abiti primaverili indossati da Belen Rodriguez stanno facendo impazzire i social e molte persone vogliono saperne di più. Sono floreali, leggeri, con colori molto belli e uno stile che sa esaltare le forme del corpo nel modo giusto.

Cerchiamo di scoprire quali sono esattamente i modelli indossati da Belen, quanto costano e se possono essere alla portata di tutti oppure no. Spesso è proprio questo il pensiero che una ragazza fa mentre scorre le sue foto.

Gli abiti primaverili indossati da Belen Rodriguez stanno facendo impazzire Instagram: i vari modelli a confronto e il loro costo

Qualche giorno fa Belen ha pubblicato su Instagram una serie di scatti in cui, da sola o con altre ragazze, mostra gli abiti della collezione che ha curato lei stessa. Si dice molto fiera del lavoro svolto, sono abiti che indossa anche lei e che trova perfetti nella misura small.

Si tratta della collezione Mar de Margaritas e uno degli abiti più leggeri e freschi, adatti per la primavera, è l’abito Irina con fiori grandi. L’abito è color panna, ma i fiori sono colorati, specialmente di blu. Il costo di questo abito è di 258 euro. Simile l’abito Gilda con gli stessi colori e motivi a 205 euro.

Ancora, Belen posa con l’abito Kristel con fiore british, un vestito lungo con uno spacco vertiginoso su una gamba. Questo costa 245 euro. Grande successo per l’abito Kelly, nero con spalline sottili e fiori colorati, che costa 225 euro e che non è ancora disponibile sul sito, ma molto richiesto.

Le opinioni del web sulla linea di abbigliamento

Quando Belen indossa i suoi vestiti e li mostra sui social la prima reazione è quella di ammirazione e di voler subito avere il suo stesso look. Tuttavia, i prezzi del sito della linea Mar de Margaritas sono piuttosto elevati e questo ha fatto nascere qualche critica nel web. Il sito dà la possibilità di pagare a rate, scelta che può essere apprezzata o discutibile. Voi che cosa ne pensate?