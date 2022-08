Rivoluziona la sdraio questo accessorio da giardino, piace a tutti

Le tendenze cambiano continuamente. Questo vale per i vestiti, per le abitudini, ma anche per gli oggetti di design e di utilità per la nostra casa. E non c’è un’area della nostra casa che gli italiani amano di più rispetto al giardino. Specie nel periodo che va dalla tarda primavera agli inizi dell’autunno.

Avere un piccolo spazio verde dove godersi la lieve brezza della sera è un sollievo certamente per il corpo. Ma anche per la mente, visto che il verde delle piante e i colori dei fiori ci tranquillizzano e ci rasserenano. Senza considerare che, spesso, un giardino curato è in grado di abbassare la temperatura di tutta la casa: merito non solamente delle ombre degli alberi. Ma anche del terreno e del prato in grado di assorbire il calore senza ributtarlo esternamente. Questo è ciò che capita normalmente con le superfici di asfalto o similari.

Per godere di questo spazio essenziale, tra le tendenze diffuse negli ultimi anni, c’è quella delle cosiddette sdraio antigravità. Rivoluziona la sdraio questo accessorio da giardino che si propone di non farci sentire il peso del nostro corpo. Così vediamo di cosa si tratta e quali sarebbero i vantaggi.

Una questione di distribuzione del peso

Il concetto alla base è semplice. Una sensazione di relax vera deve prescindere dalla pesantezza del corpo. Un po’ come avviene per i lettini a dondolo e le poltrone appese che avremo visto in tanti agriturismi, e nelle aree benessere delle strutture termali. Così, anche la sdraio si può adattare. I sostegni si adattano in modo da non fare pressione sul corpo sdraiato.

L’effetto è quello di pendere gradevolmente, come se si stesse planando. Un’altra caratteristica della sdraio è quella di far posizionare i piedi ad un livello più alto rispetto al volto. In questo modo la pressione su colonna vertebrale e cuore sarebbe inferiore, e tale da ridurre tensione muscolare e migliorare la circolazione del sangue nei tessuti.

Il costo da sostenere

Sempre più sono le aziende che propongono questi modelli nei centri di grande distribuzione oppure presso i mercati on-line. Il prezzo dei prodotti più diffusi si attesta sui 50 euro. Modelli dotati di design più ricercato e di materiali più rari possono però superare i 1000 euro.

L’acquisto di oggetti dotati di queste caratteristiche dovrebbe essere sempre concordato con il proprio medico, specie se abbiamo problemi di postura o con la schiena. Infatti, la posizione reclinata potrebbe costituire pur sempre un aumento dello sforzo per alcune parti del corpo.

Il bello di un giardino è anche dato dalla piacevolezza serale della sua illuminazione. Molti pensano che questa sia molto dispendiosa e difficile da assicurare. Ma sbagliano, perché non sanno che esistono alcuni metodi per garantire un effetto luminoso e di tendenza, spendendo veramente poco.

