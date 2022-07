Per combattere il caldo estivo in casa o in ufficio anche senza condizionatore tutti stanno utilizzando questo trucchetto

In questi mesi stiamo assistendo a un massacrante ritorno alle alte temperature. Si tratta di una vera e propria emergenza se consideriamo parallelamente la siccità e anche gli alti prezzi dell’energia. Utilizzare condizionatori significa alzare di molto la bolletta. E non tutti possiedono condizionatori. Così, proviamo ad utilizzare qualche piccolo espediente per rendere la situazione meno asfissiante. Le grandi case di campagna hanno mura spesse e godono talvolta di ombre degli alberi e delle erbe rampicanti. Complessivamente, sono ottime soluzioni per abbassare la temperatura media in casa.

La situazione diventa più difficile nelle grandi città, dove l’assenza di vegetazione rischia di causare situazioni incandescenti. L’utilizzo di tendoni talvolta serve a parare il calore dei raggi, così come, ovviamente, l’impiego della tecnologia se proprio non c’è corrente. Le nostre nonne utilizzavamo voluminosi ventagli per smuovere l’aria e per combattere il caldo estivo in casa. A costo però di una mano libera e di tanti movimenti ripetuti nel tempo.

Un sollievo immediato

Risulta curioso e molto apprezzato un piccolo oggetto che spopola nel corso degli ultimi anni. Raramente ci pensiamo, ma grazie alla tecnologia USB possiamo utilizzare piccoli oggetti elettrici che sfruttano l’energia del PC. Questo consente l’impiego di tanti piccoli elettrodomestici portatili. Se d’inverno va molto di moda la poggia tazza riscaldata, d’estate impazzano i ventilatori da scrivania. Da collegare direttamente al PC, oppure tramite presa al muro più vicino.

Per qualcuno può sembrare una trovata ridicola, o per lo meno insufficiente rispetto al grande caldo. Eppure, in molte situazioni della giornata una soluzione così semplice e dal costo contenuto può portare un sollievo importante. Pensiamoci: il prezzo d’acquisto varia di poco da articolo ad articolo. Si tratta di una somma che in media va dai 10 euro ai 20 euro, per i modelli più complicati. Basta poco per coprire molti attimi della giornata senza ricorrere a soluzioni più dispendiose o semplicemente non disponibili.

Per combattere il caldo estivo in casa o in ufficio anche senza condizionatore tutti stanno utilizzando questo trucchetto

La lotta al caldo e all’afa opprimente passa spesso da una sensazione non di freddo, ma di temperatura accettabile. Spesso poi non ha senso raffreddare un ambiente intero, quando ci basta un piccolo angolo di quiete. E poi ci sono momenti di passaggio dal fresco al caldo intenso in cui utilizzare un condizionatore sarebbe realmente uno spreco.

Come durante la tarda mattinata. Oppure, al contrario, nel tardo pomeriggio. Momenti in cui volentieri risparmieremo qualche euro per accendere i costosi condizionatori. E lo stesso vale per qualsiasi momento in cui stiamo lavorando o guardando un film al computer e non abbiamo immediato refrigerio. O magari stiamo viaggiando in bus e la temperatura si fa calda.

Non dimentichiamo poi la semplice soluzione che in molti adottano per risolvere la carenza d’acqua nei giardini che potrebbe avere anche impieghi domestici. Diminuiremo così anche il peso di quelle bollette.

