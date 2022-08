I social network hanno una caratteristica: li usano praticamente tutti, ma pochi potrebbero avere il tempo di seguirne le evoluzioni. O magari di venire a conoscenza di funzioni particolari.

Chi usa Instagram potrebbe aver notato che, osservando le storie dei propri amici, alcune hanno caratteristiche precise e diverse dalle altre alla visione. Sono attorniate da un cerchio verde e informano chi le visiona di essere tra gli amici stretti di qualcuno. Questo avviene soprattutto nei casi in cui sia la prima volta che la propria App le mostra.

Qual è il significato di amici stretti su Instagram e come si usa la funzione

Non si tratta di nulla di eclatante. La persona in questione ha creato una cerchia di persone, come unica entità a cui è possibile vedere quello che ha pubblicato. Verosimilmente, lo ha fatto perché non vuole che tutti i suoi follower abbiano accesso a quel contenuto.

Può, ad esempio, essere la scelta di chi ha il profilo pubblico e desidera che alcune tra le sue storie siano private. Non siano, cioè, visualizzabili di chi non fa parte degli “amici stretti”

Non tutti in fondo potrebbero avere mire da influencer e potrebbero dunque mettere tra gli obiettivi quello di tutelare la propria privacy.

Come creare una lista degli “amici più stretti”

Chiarito qual è il significato di “amici stretti” su Instagram, può essere utile anche conoscere come attivare questa funzione qualora se ne sentisse il bisogno.

Accedendo all’applicazione, bisogna premere tenuto sul pulsante che consente di aggiungere una storia tradizionale. Verrà fuori in basso un menù in cui sarà presente la voce “Modifica la lista Amici più stretti”.

Da qui la procedura di aggiunta dei propri amici, per i quali non si hanno problemi di privacy, è davvero molto semplice. Quando si sarà completato l’elenco, basterà selezionare “Fine” in fondo alla pagina.

Come creare una storia per gli amici più stretti

L’ultimo step è quello di beneficiare di questa “selezione” quando si pubblica una storia. Quello che si deve fare è procedere come se si stesse eseguendo la normale procedura, ma non dobbiamo cliccare la freccia in basso a destra per pubblicare.

Va utilizzata l’opzione in basso a destra e denominata, per l’appunto, Amici più stretti. In tal modo la storia sarà lanciata nel network di Instagram, con la visibilità consentita solo a coloro i quali sono stati inseriti nella lista creata in precedenza

Bisogna dire che la lista degli amici stretti è modificabile, così come che si possono comunque pubblicare storie in maniera tradizionale.

Chi non amasse Instagram e volesse cancellare in maniera definitiva il proprio account su Instagram, potrebbe seguire la procedura risolutiva.

