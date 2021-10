I cani possono rivelarsi animali molto intelligenti. Dicendo questo, non ci riferiamo solamente alla capacità di obbedire agli ordini, ma anche e soprattutto a un’intelligenza di tipo emotivo.

Come moltissimi padroni sanno, infatti, il nostro amico a quattro zampe capisce subito, ad esempio, se ci sta qualcosa che non va. Percepisce il nostro disagio o la nostra tristezza e subito mette in atto delle strategie per aiutarci. Difatti dal venirci a leccare al semplice sdraiarsi accanto a noi, sono tanti i modi in cui può dimostrarci di aver capito.

Un’esperienza di vita

Capiamo bene, dunque, come possa diventare stretto e forte il legame tra l’umano e il cane. Non a caso quella di ospitare un amico a quattro zampe in casa rappresenta per tanti un’esperienza di vita formativa e straordinaria.

Infatti, a patto che si possegga sia il tempo che la disponibilità per potersi prendere cura di loro, ospitare in casa un animale domestico non può che rivelarsi un’esperienza da consigliare. Anche per questa ragione oggi vogliamo continuare il nostro viaggio nella presentazione delle varie razze canine.

Rivelata la razza di cane estremamente intelligente e molto dolce con tutta la famiglia

Come possiamo immaginare, non tutti i cani sono uguali. Difatti, la razza gioca un ruolo centrale non solo per quanto riguarda l’aspetto fisico ma anche in relazione alle caratteristiche comportamentali. Ad esempio, una può rivelarsi più adatta ai bambini oppure un’altra più incline a vivere in un appartamento.

Oggi vogliamo parlare di una razza particolare e di una sua caratteristica comportamentale importante, ovvero l’intelligenza. Stiamo parlando del bellissimo Australian Cattledog. Un cane da pastore di taglia medio grande e dal pelo denso, non adatto, dunque, a spazi troppo ristretti.

Non tutti lo conoscono, ma questa razza di origine Australiana presenta alcuni tratti caratteriali piuttosto affascinanti. Ciò che colpisce dell’Australian Cattledog è la sua estrema dolcezza nei confronti dei bambini e di tutti i componenti della famiglia. Questo cane,, infatti si affeziona molto non solo al padrone ma anche a chi vive sotto lo stesso tetto di quest’ultimo.

Inoltre, secondo il parere di diversi esperti, si presenta come uno dei cani più intelligenti tra tutte le razze canine. Non a caso, assieme al Pastore Tedesco, al Dobermann e al Border Collie, l’Australian Cattledog si rivela essere un cane molto astuto e sveglio. Per tutti i curiosi e gli amanti di questi splendidi animali, dunque, ecco rivelata la razza di cane estremamente intelligente e molto dolce con tutta la famiglia.