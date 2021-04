La razza di cane ideale per l’appartamento e perfetta per chi passa molto tempo fuori casa

Per quanto possiamo amare i cani, i gatti e tutti gli animali domestici, non sempre abbiamo la possibilità di potercene prendere cura. La vita ci mette davanti a tante scelte, e una di queste spesso vede quella di rinunciare alla compagnia di un esemplare perché ci si rende conto di non aver tempo per potergli stare accanto. Certo, ogni situazione è diversa. E solamente noi possiamo sapere quanto effettivamente sia impraticabile perseguire la volontà di ospitare in casa un amico a quattro zampe.

Possibili soluzioni

Del resto chi vive da solo o solamente con il proprio partner trova spesso delle difficoltà evidenti in questo senso. Già lascare a casa da solo un cane per poche ore al giorno può essere una tortura per quest’ultimo, figuriamoci se si tratta di mezza giornata o più. Ed è per questo che, alle volte, la scelta di evitare un’adozione risulta giusta e matura. In altri casi però, se il desiderio è tanto e la volontà di fare il possibile per passar tempo con l’animale lo è altrettanto, esistono delle soluzioni perseguibili. Come ad esempio quella di cui parleremo nel prossimo paragrafo. Difatti presenteremo la razza di cane perfetta per l’appartamento e ideale per chi passa molto tempo fuori casa.

Basset Hound

Come molti sapranno alcune razze canine si differenziano dalle altre per specifiche particolarità fisiche e caratteriali. E proprio per questo è possibile, anche per chi conduce una vita molto impegnata, sfruttare alcune di queste per realizzare il sogno di ospitare un esemplare nella propria casa. A tal proposito oggi vogliamo rivelare la razza di cane perfetta per l’appartamento e ideale per chi passa molto tempo fuori casa. Ovvero il Basset Hound. Una razza di origine europea che, proprio per la sua docilità e pacatezza, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per tante persone. Parliamo di un cane in grado di sopportare la solitudine più a lungo di tante altre razze, solitamente più dipendenti al padrone. Infatti dal momento che passa gran parte del tempo da solo dormendo, non sente molto la mancanza di compagnia.

Inoltre non ha bisogno di molto spazio e si adatta alle dimensioni di una casa di città. Per questo motivo, chi è in cerca di un amico a quattro zampe che sappia cavarsela anche in caso di un’eccezionale prolungata assenza, il Basset Hound è il cane giusto. Ripetiamo però che si tratta comunque di un animale affettuoso e che richiede attenzioni da parte del proprio amico umano. E in quanto tale anch’esso ha necessità di passare del tempo con noi. E non è dunque da considerare come un impegno minore rispetto ad altre razze. Ha solamente una maggiore pazienza nell’attenderci e una grande capacità di adattarsi agli spazi ridotti. Dunque ecco svelata la razza di cane perfetta per l’appartamento e ideale per chi passa molto tempo fuori casa.