Uno dei periodi più delicati di una donna sono certamente i nove mesi di gravidanza che la separano dal parto. Entusiasmo, paura, felicità, continui sbalzi di umore caratterizzano questi giorni particolari. I cambiamenti del corpo di una donna, influenzano il modo di approcciarsi alla vita quotidiana. Di conseguenza a cambiare è anche lo stile di vita di una donna. Una serie di precauzioni ed attenzioni sono necessarie durante il periodo di gravidanza. Questo perché bisogna proteggere sia la mamma che il bambino. Rivedere la propria dieta in gravidanza, selezionando i cibi giusti da consumare, è importantissimo. Le donne durante i nove mesi, sono più sensibili emotivamente e più fragili fisicamente. Gli esperti fanno sapere che i fattori alimentari giocano un ruolo chiave durante la gravidanza, portando ad esiti positivi o negativi. Quello che occorre è una sana dieta.

Quali comportamenti seguire per restare in salute

Gli esperti ci dicono di mangiare cibo prevalentemente di origine vegetale. Mangiare con sobrietà cuocendo bene i cibi. I folati contribuiscono al benessere della donna durante i nove mesi. Questi si trovano nelle verdure a foglia verde, gli agrumi e il lievito di birra. Potrebbe essere utile fare uso di integratori di acido folico in questo periodo. Questo protegge la moltiplicazione dei tessuti proteggendo il feto. Una carenza di folato nei primi mesi di gravidanza aumenta il rischio di gravi difetti del tubo neurale. Si consiglia un uso equilibrato di alimenti ricchi di iodio. Dunque è necessario consumare nelle giuste dosi frutti di mare e latticini. La dieta consigliata è proprio quella mediterranea considerata la più equilibrata.

Rivedere la propria dieta in gravidanza, ecco quali cibi sarebbe meglio evitare

Come abbiamo accennato, per condurre una vita sana durante i mesi di gravidanza è necessario seguire una dieta salutare. Una donna incinta deve assolutamente evitare di affaticarsi, fare sforzi eccessivi e vivere una quotidianità serena. La prevenzione è l’arma più potente che abbiamo. Per quanto riguarda l’alimentazione esistono cibi da evitare assolutamente. Gli esperti ci dicono che è necessario prima di tutto eliminare alcool e vino. Mangiare il pesce in modo intelligente. A questo proposito è consigliato evitare il consumo di alcuni pesci ricchi di metil-mercurio. Un esempio sono pesci grassi di grossa pezzatura come il salmone e il pesce spada.

Attenzione in cucina, la pulizia e la conservazione corretta dei cibi è essenziale. Attenzione, bisogna eliminare completamente cibi crudi dall’alimentazione. Evitare burro e insalate preconfezionate. Consumare cibi precotti e formaggi a pasta molle è assolutamente richiesto dagli esperti. Controllare rigorosamente la scadenza dei prodotti. Tenere separati cibi crudi e cotti. Altrimenti potrebbero verificarsi fenomeni di contaminazione. Inoltre mantenere sempre il frigorifero pulito. Gli esperti ci fanno sapere che è bene ridurre il consumo di bevande contenenti caffeina. Pesarsi periodicamente e controllare la glicemia è importantissimo. Questo perché il grasso corporeo è un tessuto essenziale per il metabolismo ed una riserva energetica per la gravidanza e l’allattamento. Dunque occhio al sottopeso ma altrettanto discorso per il sovrappeso.