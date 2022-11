Ecco i nuovi aggiornamenti di WhatsApp che permetteranno di fare un sacco di soldi alle aziende

WhatsApp e Telegram, come ben sappiamo, sono le app di messaggistica più utilizzate al Mondo. Esse si danno battaglia ormai da diversi anni sul fronte del numero degli utenti che, per ora, vede stravincere WhatsApp con i suoi 2 miliardi di utenti attivi ogni mese. Telegram, tuttavia, con i suoi 700 milioni di utenti attivi, ha la capacità di essere molto più innovativa e ricca di funzionalità. WhatsApp, in questo senso, è quindi sempre costretta ad inseguire per stare al passo dei continui aggiornamenti di Telegram.

Nell’ultimo mese, dopo l’annuncio ufficiale della funzionalità “Community”, WhatsApp ha annunciato l’uscita di ulteriori aggiornamenti, questa volta per la sua versione Business. Queste novità, che probabilmente verranno introdotte nei prossimi mesi, saranno molto importanti perché stravolgeranno completamente la comunicazione fra gli utenti. In particolare, quella tra clienti ed aziende.

Ecco i nuovi aggiornamenti di WhatsApp che cambieranno il modo di fare business

La novità più interessante, per ora disponibile solo in Colombia, Brasile, Messico, Indonesia e Regno Unito, riguarda l’introduzione della funzione “cerca aziende”. Secondo gli sviluppatori, infatti, le persone hanno sempre più bisogno di cercare informazioni dettagliate sulle aziende e ricevere assistenza immediata sui prodotti e servizi acquistati. Per questo motivo, tale funzione, permetterà agli utenti di cercare un’azienda su WhatsApp Business, attraverso la ricerca di una categoria o direttamente sull’app. In questo modo, i clienti non dovranno cercare sul web tutte queste informazioni, ma potranno averle a portata di mano su WhatsApp.

Tutto questo sarà comunque sviluppato in maniera tale da tutelare la privacy delle persone. Infatti, il team, sul blog ufficiale, ci tiene a precisare che le ricerche effettuate non verranno elaborate per essere collegate direttamente all’account.

Acquisti più semplici e veloci direttamente in chat

Oltre a ricercare attivamente le aziende, WhatsApp amplierà anche il ventaglio di possibilità per quanto riguarda l’invio dei messaggi. Con l’app Business, infatti, sarà sempre più semplice svolgere delle azioni che in genere richiedono un sacco di tempo, come l’apertura di un conto in banca. E sarà sempre più semplice acquistare dall’app tantissimi prodotti e servizi, o ordinare la spesa.

In arrivo la possibilità di acquistare tramite carta di credito o debito

Infine, la ciliegina sulla torta riguarda la possibilità di effettuare dei pagamenti sicuri direttamente all’interno di una chat con la propria carta di credito o debito. Anche questa funzionalità, come è facile intuire, rivoluzionerà il commercio e lo scambio di merci. Infatti, il cliente avrà la possibilità di acquistare prodotti e servizi direttamente dall’azienda, senza recarsi di persona nello store e senza aprire ulteriori app, o siti web. Tutta l’esperienza di ricerca delle aziende ed acquisto di prodotti, quindi, nei prossimi anni sarà sempre più semplice e lineare. Per ora, questa funzionalità è stata lanciata in India e presto sarà testata anche in Brasile. Quindi, ecco i nuovi aggiornamenti di WhatsApp che, ben presto, saranno disponibili anche in Italia e daranno una grossa mano alle imprese, anche quelle più piccole.