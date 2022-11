Casa da sogno grazie a 3 piante da interno favolose e raffinate che occupano poco spazio

Le piante da appartamento o da interno danno un tocco di personalità e classe ad ogni ambiente, rendendolo più accogliente. Il problema però è che ne esistono così tante, grandi, piccole, ingombranti e anche molto delicate. Spesso rinunciamo a comprarle perché dopo pochi giorni il nostro pollice nero non riesce a farle durare a lungo.

Ma scegliendo la pianta giusta possiamo abbellire la nostra casa in poche mosse e senza troppi sforzi. Non dobbiamo per forza comprare la solita orchidea o il classico tronchetto della felicità. Esistono alcune piantine deliziose che occupano poco spazio ma danno calore ad ogni casa.

Casa da sogno grazie a 3 piante da interno facili da coltivare

La prima piantina che proponiamo oggi è sicuramente la Fittonia, una pianta ornamentale dal fogliame particolare. Le sue foglie, infatti, presentano delle venature caratteristiche dai colori diversi, dal bianco, al rosa fino al rosso. Dei piccoli cespuglietti ricchi di colore facilissimi da coltivare perché sono poco ingombranti e non richiedono molta acqua. Un po’ come la kalanchoe, una succulenta che fiorisce proprio in questo periodo. Le foglioline ovali della fittonia sono delicate e raffinate, il che la rende la pianta perfetta per decorare le mensole. Non fiorisce frequentemente, ma quando succede, vedremo spuntare delle particolari infiorescenze a forma di spiga.

Un’altra pianta da considerare è sicuramente la Baby Peperomia, originaria dell’America meridionale. Questa pianta si sviluppa quasi come una ricadente e ha piccole foglie tonde che sembrano quasi dei cerchietti perfetti. A differenza della fittonia richiede un po’ più di acqua, in modo che il suo terriccio rimanga sempre umido. Ma facendo parte delle succulente, le innaffiature dovrebbero essere sporadiche e leggermente abbondanti, tranne che in inverno. Con la sua delicatezza e ricercatezza è proprio la pianta di classe da sfoggiare con orgoglio.

Un tocco di colore con la Tradescantia nanouk

Per finire, se vogliamo un tocco di colore in più, possiamo optare per la stupenda Tradescantia nanouk. Questa pianta viene anche chiamata “erba miseria” proprio perché riesce a sopravvivere a condizioni difficili. Produce delle stupende foglie con striature dai toni del rosa e del lilla che si riempiono di fiorellini bianchi. Occupa pochissimo spazio e ha un portamento semiricadente, se posizionata alla luce le sue striature saranno ancora più belle.

È una piantina resistente ma non sopporta le temperature troppo basse, quindi meglio tenerla in posti riparati dagli spifferi. Si coltiva senza troppi sforzi e necessita più che altro di nebulizzazioni, non di innaffiature classiche. È adatta ad ogni ambiente della casa, ma è davvero bellissima in vasi di design posizionati in punti strategici. Meglio ancora se scegliamo stupendi vasi decorativi sospesi per dare risalto ad angoli precisi della casa.

Ecco che in poco tempo potremo avere una casa da sogno grazie a 3 piante da interno come queste. Se poi vogliamo dare un tocco di vitalità anche a terrazzi e balconi, esistono piante simili anche da esterno. Ad esempio, la Calluna Vulgaris è un’ottima soluzione anche in inverno perché resiste al freddo e fiorisce tutto l’anno.