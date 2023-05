Anche quando il settore tecnologico (FTSE Italia All-Share Technology) a inizio anno faceva faville, c’era un titolo che stentava. Quando riusciranno le azioni SECO a recuperare parte del tanto terreno perso nel corso dell’ultimo anno? A guardare bene il grafico, potrebbero essersi create le condizioni per un allungo rialzista. Andiamo, quindi, a vedere quali sono i livelli da monitorare con attenzione nel corso delle prossime sedute. Prima, però, un’occhiate a quelle che potrebbero essere le ragioni per comprare o vendere il titolo SECO.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Di punti di forza il titolo SECO non è che ne abbia tantissimi. Tra questi, c’è sicuramente la forte crescita prevista per i prossimi anni. In base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. Gli analisti, quindi, sono positivi sul titolo e il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull’azione. Infine, la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è importante ed esprime una sottovalutazione di oltre l’80%.

A sfavore del titolo, invece, gioca la forte sopravvalutazione in termini di multipli di mercato. Con un rapporto prezzo/utili 2023 di 30,36 volte il risultato, la società opera a livelli di multipli relativamente elevati. Inoltre, l’azienda è altamente valorizzata se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.

Si può considerare con un punto debole anche il fatto che, negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al ribasso.

Riusciranno le azioni SECO a recuperare parte del tanto terreno perso nel corso dell’ultimo anno? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SECO (MIL:IOT) ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 maggio a 4,61 €, in rialzo del 2,35% rispetto alla seduta precedente.

Con il rialzo del 23 maggio le quotazioni hanno rotto con decisione la resistenza in area 4,494 €. A questo punto il titolo potrebbe dirigersi verso un secondo punto di inversione in area 4,752 €. Oltre questo livello, poi, le azioni SECO potrebbero raggiungere area 5 € dove la probabilità di inversione ribassista potrebbe essere molto alta.

Nel breve, i ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 4,494 €.

