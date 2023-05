Puoi vivere con pochi soldi in questa costa della Spagna dalle spiagge di sabbia e un clima mediterraneo

Cerchi un posto suggestivo in cui vivere una pensione tranquilla? Ecco la località che fa per te. Si trova in Spagna ed è un bellissimo tratto di costa. Tra solleone e profumo di aranci, prometterà un soggiorno idilliaco e low cost. Scopri di quale parliamo e cosa vedere.

Il sud Europa offre scenari incantevoli con un clima ideale quasi tutto l’anno. Non a caso, è proprio tra i confini di Paesi come Portogallo e Spagna che molti pensionati scelgono di trasferirsi. Proprio sul mare iberico si estende un luogo magico, che con spiagge di sabbia dorata e calette mozzafiato ti conquisterà. È un litorale dai tratti caraibici, dove fare una vita dignitosa con la pensione italiana. Ecco di quale parliamo e perché dovresti pensare di andare a viverci.

Pensione in Spagna: perché conviene

Il Paese iberico a Ovest dell’Italia è da qualche anno meta di pensionati. Se sei tra questi, i motivi per cui potresti comprare casa o appartamento qui non mancano di certo. Tutto parte dal clima, che si rivela mite per la gran parte dell’anno. Un altro fattore a favore è il costo della vita relativamente basso. Un immobile si può acquistare a una cifra in media minore rispetto al resto dell’Europa, anche se dipende dalla zona.

Inutile dire, poi, che le destinazioni che attirano l’attenzione sono diverse. Si va dalle isole Baleari e Canarie a località come Costa Blanca e Costa Brava, che dispongono di complessi residenziali pensati per la pensione. Vietato tralasciare anche le città d’arte, patrie della cultura. Dello stesso fascino e convenienza c’è, però, un altro luogo speciale: la Costa dell’Azahar.

Puoi vivere con pochi soldi in questa costa della Spagna dal passato medievale

Circa 120 km di litorale e un gruppo di pacifici borghi di mare compongono il meraviglioso paesaggio della Costa dell’Azahar. Chiamata in italiano costa delle zagare, è una meta di grande interesse non distante dal Bel Paese. Il nome deriva dalla presenza di agrumi, tra cui gli aranci, che profumano l’ambiente durante la fioritura. I punti d’interesse da queste parti sono svariati, a partire dai centri caratteristici e impregnati di storia. Citiamo su tutti il capoluogo Castellón de la Plana, senza dimenticare mete come Peñiscola e Vinaroz, celebre per i gamberi. Contribuiscono alle bellezze locali anche i borghi di Oropesa del Mar e Benicasim.

In sintesi, l’Azahar è il posto in cui natura e passato si fondono, dando vita a un paesaggio incredibile. E stabilirti non ti costerà un patrimonio: infatti, puoi vivere con pochi soldi in questa costa della Spagna con scorci da cartolina.