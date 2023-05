Salire le scale di casa. Quante farne per dimagrire velocemente: ce lo dice la scienza 

Oggi ci stanno tanti modi per stare in forma come quello di correre e passeggiare. Eppure per le persone che hanno difficoltà a uscire di casa basta anche semplicemente salire e scendere le scale del pianerottolo. Ecco quanti gradini sono necessari fare secondo una ricerca scientifica.

Fare del movimento è molto importante per la salute. Ciò vale soprattutto per le persone che non hanno una grande possibilità di uscire. Non solo le persone anziane ma anche quelle che se ne prendono cura. Eppure oramai è noto che basterebbe una passeggiata di 30 minuti per mettere in forma il fisico. Passeggiare infatti stimola la pianta di piedi, fa bene al sistema cardiocircolatorio e ci permette di avere anche più resistenza fisica. Inoltre passeggiare è una delle attività più connaturali all’essere umano.

Un’altra attività molto amata è il correre. Non c’è bisogno di fare una corsa veloce, ma è sufficiente una corsa lenta, senza grandi falcate. È uno dei sistemi migliori per ossigenare il corpo fin nelle terminazioni venose più piccole dei capillari. Esistono poi esercizi specifici per migliorare alcune zone del corpo, come quelli per le braccia a pipistrello.

Salire le scale di casa. Quante farne per dimagrire e far bene all’organismo

Oltre che passeggiare e possibile anche utilizzare le scale di casa per fare dell’esercizio fisico. Si cerca sempre di migliorare la vita in fondo. Nei palazzi dotati di ascensore e a volte si preferisce prendere questo piuttosto che salire le scale. Soprattutto poi se si ritorna a casa con la spesa del supermercato. Però evitare di fare le scale non sempre è opportuno. Una ricerca del dipartimento di kinesiologia dell’Università di Hamilton in Canada mostra che anche fare le scale aiuta a tenersi in forma.

Ebbene sembra che salire le scale non faccia solo bene al sistema cardiocircolatorio e a quello respiratorio, ma permette anche di acquistare un certo tono muscolare. La ricerca così ci spinge a guardare con occhi nuovi, quella piccola fatica che si fa ogni giorno di salire le scale per poter entrare in casa.

Come dimagrire

Se poi si volessero ottenere anche dei risultati per ridurre il grasso viscerale bisogna salire le scale di casa. Quante farne per dimagrire è ciò che ci dice la ricerca. Per ottenere degli effetti di dimagrimento con perdita di grasso basta eseguire questo esercizio. Si tratta di salire le scale per la durata di un minuto senza interruzione. In questo modo il nostro corpo non solo migliorerà in senso generale sentendoci più in forma. Ci saranno anche degli effetti di dimagrimento con la perdita di grasso velocemente. Certamente salire le scale per un minuto e senza interruzioni, richiede un certo sforzo fisico ed è un traguardo piuttosto che un punto di partenza. Per cui si consiglia di arrivarci gradualmente e sempre con il consiglio di un esperto.