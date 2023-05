Sai quanti soldi servono per essere felici se non sei Cristiano Ronaldo? La risposta della scienza è sorprendente, ecco le cifre

I soldi non fanno la felicità, così recita un vecchio adagio molto comune. Ma è altrettanto vero che trovare una persona che ha problemi di soldi, che è felice, è esercizio azzardato. Oggi con la crisi economica le problematiche economiche sono diventate di dominio comune e largamente diffuse. Ma allora quanti soldi servono per essere felici?

Magari per fare la spesa e sostenere tutte le esigenze quotidiane proprie e della propria famiglia. Non c’è una regola esatta che quantifica il denaro che serve ad una persona per poter essere felice. Ma anche la scienza si adopera per rispondere a questo quesito.

Sai quanti soldi servono per essere felici? ecco cosa dice la scienza e le cifre esatte

Ci sono teorie anche scientifiche che sono contraddittorie tra loro. Per esempio c’è una teoria che sottolinea come avere troppi soldi non solo non basta per essere felici, ma sortisce l’effetto contrario. Uno studio dell’Office for National Statistics ha trovato la risposta alla domanda. Uno studio statistico, che produce una teoria sulla felicità. Parlando di teoria e statistica, ciò che si legge adesso nel nostro articolo non deve essere preso per oro colato. Si tratta di una semplice curiosità che però può tornare utile. Perché non bisogna essere come Mister Tesla, ovvero Elon Musk. Non bisogna essere multi miliardari come Cristiano Ronaldo o come lo sceicco del Qatar. Secondo lo studio basterebbero 38.882 euro all’anno.

Come e perché si vive sereni con 38.882 euro all’anno

Le spese alimentari, della casa, dell’auto e pure qualche strappo alla regola. Questo ciò che lo studio prima citato dimostra che si può fare con 38.882 euro guadagnati all’anno. Anche se lo studio mette in risalto alcune differenze tra persone. Perché anche il luogo in cui si vive con il tenore di vita tipico di quel luogo incide di molto. Uno studio questo che contraddice altre indagini statistiche ed altre teorie che sottolineavano come più soldi si hanno più si è felici. Per esempio, dall’Università della Virginia sottolineano come vivere in un Paese Occidentale e quindi un Paese considerato come ricco, necessita di cifre più elevate per incontrare la felicità. Servirebbero infatti tra 87.000 e 95.000 dollari annui per vivere felici dal punto di vista materiale.

Mentre tra 55.000 e 69.000 dollari all’anno consentirebbero di vivere emotivamente bene. In ogni caso cifre ben distanti dai milioni di euro dei personaggi popolari a cui molta gente comune guarda con invidia. Ma cifre che non possono essere considerate basse e che per molti sono fuori portata. Basti considerare che è pari a circa 29,500 euro lo stipendio medio degli italiani.