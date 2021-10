Situazione grafica ribassista e ora Wall Street potrebbe accelerare al ribasso. Quindi, si raccomanda molta cautela perché ci sono gli estremi per un ulteriore ribasso entro poche settimane di almeno un altro 7/10%.

Il tutto si verifica in un momento dove il nostro frattale annuale ha girato al ribasso da diverse settimane e in un momento dove la ciclicità mensile diventa ribassista come da serie storiche.

Quali sono i livelli dei prezzi da monitorare per la giornata odierna e per i giorni successivi?

Dow Jones

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 34.558.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 14.633.

S&P 500

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 4.383.

Ora Wall Street potrebbe accelerare al ribasso. Ecco un titolo sul quale puntare per operazioni short

Più volte negli ultimi mesi abbiamo consigliato questo titolo perché impostato dal punto di vista grafico al rialzo e sottovalutato rispetto ai fondamentali.

Negli ultimi giorni la situazione è cambiata drasticamente.

Il titolo (NASDAQ:GOOGL) ha chiuso la giornata di contrattazione del giorno 30 settembre al prezzo di 2.673,52 in ribasso dello 0,50% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1.696,10 ed il massimo a 2.925,07.

Cosa attendere dopo un ribasso dai recenti massimi di circa il 10%? Occasione di acquisto oppure attendere ulteriori ribassi? Cosa fare quindi?

La nostra strategia di investimento

Per chi possiede le azioni come da nostre precedenti raccomandazioni, alzare lo stop loss/profit di lungo termine a 2.601. Supporto di breve a 2.601.

Tendenza ribassista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 2.838,77. Primo indizio rialzista con la chiusura giornaliera del giorno 1° ottobre superiore a 2.743,02. Obiettivo primo a 2.470 e poi 2.300 da raggiungere per/entro il mese di ottobre.

Il nostro giudizio in ottica multidays è per il momento Sell.