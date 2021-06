Spesso sentiamo dire la parola “influencer”. Alcuni si sono chiesti il significato di questo termine o semplicemente chi sia una influencer. Innanzitutto, il termine inglese è molto simile all’italiano “influenza”. Questo perché gli influencer sono quei personaggi adatti a influire sulle scelte dei consumatori. Visto il seguito che hanno, i cosiddetti “followers”, sono scelti allo scopo di indirizzare dei messaggi. Sponsorizzano qualsiasi tipo di prodotti che va dal capo d’abbigliamento ai prodotti per la casa.

Ma gli amanti della moda non guardano solo le pubblicità. Fanno anche attenzione a quello che indossano, per esempio. E in Italia c’è l’influencer più famosa del mondo: Chiara Ferragni.

Di tendenza la fantasia del costume da bagno più in voga che sta spopolando grazie a questa noto personaggio

Chiara Ferragni è ormai ovunque. Su Instagram vanta circa 24 milioni di followers provenienti da tutto il mondo. La nota moglie del cantante Fedez ha fatto breccia nel cuore di tante persone. Non solo per la sua bellezza e determinazione ma anche per la grande generosità che dimostra ogni giorno con la beneficenza.

Facendo un giro sul suo profilo Instagram si possono notare i vari brand che sponsorizza. Ma il capo alla moda che sta spopolando è il costume da bagno con una fantasia eccentrica che in realtà è tornato in tendenza dal passato.

La fantasia “animalier”

Non passa inosservata la fantasia “animalier” proposta dai vari brand. In realtà è un tipo di fantasia che non è mai passata di moda. Lo zebrato, il pitonato, il leopardato sono stravaganti sì, ma se portati bene e senza troppi eccessi, possono essere anche di classe. Non solo l’abbigliamento ma anche il costume che potremmo sfoggiare quest’estate al mare o in piscina ci donerà quel tocco di moda in più.

I costumi possono essere acquistati ovunque, nei negozi e nelle piattaforme adibite alla vendita online. Cosa aspettiamo? Facciamo come le influencer. Sfoggiamo la fantasia del costume da bagno di tendenza più in voga che sta spopolando grazie a questa noto personaggio.

