Pochi giorni fa abbiamo detto arrivederci all’estate e abbiamo dato il benvenuto a questa nuova stagione simbolo del rinnovamento. Le foglie cadono, scende qualche pioggerella, il tempo è tendenzialmente cupo. Ma a noi piace così. L’autunno è davvero magico perché crea un’atmosfera che a parole è difficile da descrivere. Ma il vero dilemma, in autunno, è come vestirsi. Si passa dal caldo al freddo e viceversa alla velocità della luce. Molti optano per un abbigliamento “a strati”. Non è male come idea, ma siamo sicuri che gli abbinamenti siano giusti? Siamo sicuri che nell’insieme risultiamo belle e alla moda?

Ci sono determinati capi e accessori che, comunque, devono necessariamente essere presenti nei cassetti perché sono quelli che faranno la differenza. Ecco perché oggi vediamo come vestirsi bene ed essere sempre alla moda con questi must have dentro l’armadio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I capi da avere sempre in autunno

Quando parliamo di must have intendiamo “dobbiamo avere”, nel senso che devono essere sempre presenti dentro l’armadio. E non è detto che non siano già dentro.

Iniziamo dalla mitica giacca di pelle. Questa è la protagonista dell’autunno ed è la prima must have in assoluto. Con la giacca di pelle andremo davvero sul sicuro perché, oltre ad essere sempre alla moda, è bella, protegge dal freddo e se ci fosse caldo si potrebbe indossare attorno alla vita o sopra le spalle.

Continuando con gli accessori, altri must have sono gli stivali e gli anfibi. Anche questi sono essenziali nella collezione autunnale e l’abbiamo visto nell’articolo precedente. Entrambi i modelli di scarpe sono diventati, ormai, dei classici perché sono proposti ogni anno durante le sfilate. Sono comodi, belli da vedere e da indossare, ma soprattutto di tendenza.

Passiamo all’abbigliamento, e i capi che non devono mancare sono un vestito nero e un vestito autunnale. Ebbene, il vestito nero, ovviamente, è il re dei must have per tutte le stagioni. Il nero è sinonimo di eleganza e raffinatezza, e un vestito nero è perfetto per tutte le occasioni. È un classico come le décolleté. Per vestito autunnale, invece, si intende di colore prettamente autunnale come il bordeaux, il vinaccia, il marrone, il tortora, il grigio, il beige. Ma soprattutto si potrà abbinare perfettamente con gli anfibi.

La fantasia che ormai torna di moda ogni autunno è lo scozzese. Quindi indossando un capo a quadretti, che sia una gonna, un pantalone, una giacca saremo sempre alla moda.

Come vestirsi bene ed essere sempre alla moda con questi must have dentro l’armadio

Ecco cosa non deve mai mancare dentro l’armadio. Con questi capi e accessori saremo sempre all’ultimo grido ma soprattutto potremo fare tantissimi abbinamenti per vestirci bene. Come detto prima, al vestito autunnale e nero si possono abbinare perfettamente sia gli anfibi che gli stivali. La giacca di pelle si abbina veramente su tutto, persino sul capo a quadretti. Tutto dipende dagli abbinamenti dei colori e sul gioco dei gioielli e della borsa per risaltare l’insieme.