Ritornano di moda queste scarpe anni ’90 che saranno le assolute protagoniste della primavera estate 2022 perfette soprattutto per le over 50

Abbiamo già fatto il cambio stagione? Non dimentichiamoci delle scarpe, la nostra passione. Finalmente è arrivato il momento di spolverare sneakers, sandali, infradito, scarpe in tela e chi più ne ha, più ne metta. Anche se le temperature non sono come quelle estive, comunque percepiamo un progressivo innalzamento. Infatti, non abbiamo più bisogno di cappotti e giubbotti, ma di giacca di pelle e piumini, il must have della primavera.

Per quanto riguarda le scarpe, invece, nelle giornate più calde, molte persone hanno iniziato ad indossare i mitici sandali, per preparare il piede alle uscite estive. In effetti, dobbiamo iniziare, sin da ora, a prenderci cura dei nostri piedi.

In inverno, è probabile che, rimanendo sempre “chiuso” e all’interno di scarpe strette, il piede possa sudare e non traspirare. Ciò rende l’ambiente libero all’azione dei funghi. Quindi, è arrivato il momento di risolvere la questione, facendo anche una bella pedicure.

Questa premessa è doverosa, in quanto dobbiamo preparare il terreno per essere al top durante i prossimi mesi. Infatti, non ci crederemo ma ritornano di moda queste scarpe anni ’90, che coniugheranno stile e comfort. Per chi vorrebbe essere sempre cool ma non soffrire con tacchi vertiginosi, queste scarpe sono perfette.

Le infradito con piume e tacco basso e doppio

Ebbene sì, l’infradito è la calzatura per eccellenza dell’estate. Si indossa, soprattutto, per andare al mare, per fare pochi passi sotto casa, ma anche come sorta di ciabatta. Ma se dicessimo che anche quest’anno torna di moda la sua rivisitazione?

I grandi stilisti hanno trovato il modo di coniugare moda e comodità. Le over 50 saranno super felici di questa notizia. Abbiamo la possibilità di indossare le infradito anche in un evento importante. Infatti, le infradito in chiave moderna presentano un tacco doppio, quindi più comodo, dei bei colori accesi e delle piume.

Ritornano di moda queste scarpe anni ’90 che saranno le assolute protagoniste della primavera estate 2022 perfette soprattutto per le over 50

Gli stilisti hanno rivisitato queste scarpe ispirandosi agli anni ’90, anni in cui erano particolarmente in voga grazie alle band musicali femminili più famose in quel periodo. Da Jimmy Choo a Tod’s a Prada, tutte le più grandi maison hanno lanciato i loro modelli.

Ovviamente, saranno presenti in tutti i negozi di calzature, compresi nei negozi online. Basta cercare su internet per vedere le infinità di modelli lanciati, sia con piume che senza. Per un prezzo più accessibile, rispetto alle maison citate poco prima, potremmo recarci da Aldo, Bershka, Zara. Se vogliamo stravaganza e vivacità, le infradito con tacco e piume di Bottega Veneta sono bellissime, ma anche quelle di altri brand, acquistabili online.

