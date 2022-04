Altro che tacchi alti e dolori ai piedi perché ritornano di moda queste scarpe degli anni ’50 comodissime e adatte per ogni occasione

Scarpe, scarpe, scarpe. La passione di tutte le donne. Non vi è casa in cui non ci sia almeno una scarpiera con circa 10 scarpe diverse. Noi donne siamo così. Preferiamo le scarpe agli abiti, perché più scarpe abbiamo, più abbiamo la libertà di scelta degli outfit.

In effetti, le scarpe sono importanti, perché completano e migliorano il look. Basti pensare alle bellissime décolleté, le quali sono le assolute protagoniste della moda. Slanciano la figura, fanno apparire più snelle, eleganti e giovanili.

Non vi sono dubbi che le scarpe con il tacco siano un must have. Noi donne le abbiamo, praticamente, di tutti i colori, e non ci arrendiamo. Ne esce un nuovo paio e noi dobbiamo averlo, a tutti i costi. In sostanza, belle sì, eleganti anche, ma che male ai piedi!

Della serie “se bella vuoi apparire, bisogna soffrire”, soffriamo eccome. Ecco, se dovessimo trovare un difetto alle décolleté è proprio la scomodità. Con quel tacco vertiginoso, rischiamo anche di cadere. Fortunatamente, non le usiamo tutti i giorni, per le caratteristiche sopra elencate.

Ma è possibile coniugare comfort ed eleganza, in ogni occasione, anche per fare la spesa? La risposta è affermativa. Altro che tacchi alti e dolori ai piedi, perché da ora in poi diremo addio a piedi gonfi e doloranti, per fare spazio all’eleganza e alla comodità di queste scarpe.

Le slingback con il tacco basso

Se vogliamo essere raffinate, alla moda e, soprattutto, comode non possiamo non provare le mitiche slingback con il tacco basso. Queste scarpe risalgono al 1957 circa e le prime non poteva che crearle Lei, la classe in persona: Coco Chanel.

Con il trascorrere del tempo, anche altri brand hanno lanciato le loro collezioni, apportando delle modifiche. Trattasi di décolleté a punta o rotonde con il tacco di massimo 5 cm, di diversa forma. La moda del momento suggerisce che il tacco debba essere doppio, dalla forma particolare.

Le scarpe possono essere con il cinturino, per tenere fermo il piede maggiormente oppure senza, molto più elegante. In pratica, si tratta delle scarpe che le nostre mamme e nonne usavano sempre. Proprio perché coniugavano moda e comodità.

Per la collezione primavera ed estate 2022, ritornano di moda in grande stile. Solo che, a differenza di quelle precedenti, sono otticamente più moderne, grazie anche al tacco particolare. Non si tratta più del classico tacco a spillo, ma di uno doppio e comodo.

Ma non è finita qua. Se siamo amanti di scarpe basse ma eleganti, non possiamo non annoverare i mocassini, altro must have. Ultimamente li abbiamo visti con un plateau più alto. Invece, adesso ritorneranno all’origine, più a punta e più bassi.

Infine, per l’estate andranno di moda i sandali dalla punta quadrata, proprio per rimarcare il connubio tra raffinatezza e comodità. Con la punta quadrata, le dita avranno maggiore spazio e non staranno più rannicchiate, fattore che contribuisce al dolore. In ogni caso, se accusiamo formicolio potrebbe essere per qualcos’altro motivo.

