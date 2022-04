Formicolio ai piedi e dolori con scarpe strette potrebbero essere i campanelli d’allarme di questo tumore

Il formicolio è un fenomeno che si manifesta qualora vi fosse un’alterata percezione della sensibilità. Il termine medico è parestesia, anche se si conosce come formicolio, sebbene sia una sua manifestazione medica.

Solitamente, il formicolio non sarebbe un fattore di cui preoccuparsi. Per esempio, sarà capitato a tutti di dormire, per diverse ore, sopra un braccio. Quando ci svegliamo, avvertiamo una sensazione di intorpidimento e, appunto, il formicolio.

In questo caso, non ci dovremmo allarmare, poiché la sensibilità, di cui parlavamo prima, viene “persa”, a causa della lunga posizione assunta. Di conseguenza, qualora avvertissimo il formicolio al braccio sinistro, in questo caso specifico, non dovremmo preoccuparci.

Tuttavia, se insieme all’intorpidimento del braccio sinistro, vi fossero altri sintomi, consigliamo di chiamare aiuto, poiché potrebbe essere una problematica più grave. Nel caso di un formicolio ai piedi e dolori con scarpe strette, se dovesse accadere con frequenza, consigliamo di rivolgersi al medico, poiché potrebbe trattarsi di un tumore benigno.

Il neurinoma di Morton

Innanzitutto, il neurinoma è un tumore benigno che trova la sua origine nelle cellule che rivestono quelle nervose, associate ai nervi. Di neurinomi esistono diverse classificazioni, a seconda del nervo intaccato. In questa sede, tratteremo del neurinoma interdigitale o, conosciuto anche, di Morton.

Questo tumore colpirebbe i nervi delle dita del piede, e potrebbe interessare uno o entrambi i piedi. In generale, le dita colpite sono dal secondo al quarto dito. Come anticipato, i campanelli d’allarme potrebbero essere formicolio alle dita che, in alcuni casi, potrebbe trasformarsi in bruciore, nonché dolore avvertito soprattutto con le scarpe strette.

Tuttavia, bisogna specificare che, affinché si tratti di neurinoma interdigitale, la sensazione di intorpidimento e di dolore debba essere avvertita con frequenza. Pertanto, qualora avvertissimo questa sensazione ogni tanto, potrebbe essere a causa di una scorretta posizione prolungata.

Ciò nonostante, consigliamo sempre di avvertire il medico. Fare dei controlli come forma di prevenzione è una scelta giusta, per cercare di scongiurare possibili problematiche future.

Formicolio ai piedi e dolori con scarpe strette potrebbero essere i campanelli d’allarme di questo tumore

Sarà il medico a stabilire la causa dei dolori ai piedi. Tuttavia, l’Istituto Superiore di Sanità suggerisce che, nel caso del neurinoma di Morton, la risonanza magnetica e l’ecografia non sarebbero strumenti idonei, a causa dei falsi positivi o negativi.

Qualora il medico scoprisse la vera causa del formicolio, ossia questo tumore benigno, potrebbe prescrivere una terapia antinfiammatoria o corticosteroidea. Potrebbe, altresì, prescrivere rimedi naturali, se le manifestazioni siano avvenute da pochi giorni o mesi, come impacchi con ghiaccio. Il medico potrebbe, inoltre, decidere di ricorrere alla chirurgia, qualora la terapia precedentemente prescritta non dovesse sortire gli effetti sperati.

In ogni caso, consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico, dal momento in cui questo articolo non intende sostituirsi al suo parere.

Lettura consigliata

Guardiamoci allo specchio perché queste verruche potrebbero essere un segnale d’allarme di elevati livelli di colesterolo e trigliceridi ma anche di altre malattie