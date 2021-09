Se non vogliamo prendere peso, beviamo un solo bicchiere di vino e godiamocelo in certi orari per non ingrassare. Un bicchiere di vino può addirittura aiutarci a perdere peso, ma dobbiamo scegliere una bottiglia ‘furba’. Vediamo quali sono queste etichette con l’aiuto della Redazione Alimentazione di ProiezionidiBorsa.

Se non vogliamo ingrassare, scegliamo sempre questo vino e a questo orario

Il vino rosso bevuto all’apericena blocca l’appetito, la voglia di continuare ad assaggiare pizzette e tramezzini. Un bicchiere di vino da tavola contiene mediamente 83 calorie. Per la precisione sono 85 le calorie del vino rosso e 82 quelle del vino bianco. In realtà le calorie sono proporzionali al tasso alcolico, quindi non dipendono sempre dal colore del vino. Occorre perciò osservare il grado alcolico sull’etichetta per capire quante calorie assumeremo con un brindisi. Ad esempio, un bicchiere di vino rosso con 13 gradi di alcool contiene 72 calorie di alcol su un totale di 85. Ovviamente le ‘bollicine’ contengono molto zucchero in più. A proposito di questi vini seguiamo cosa succede al Prosecco made in Italy insediato dal Prosek croato che ha richiesto una menzione all’UE.

I vini ‘furbi’ che non fanno ingrassare

Se non vogliamo ingrassare, scegliamo sempre questo vino e a questo orario. Oltre alla degustazione ‘ponderata’ di un vino tradizionale, possiamo risolvere degustando quelli a basso contenuto di alcol o addirittura a tasso zero. Pochi sanno dell’esistenza dei vini bianchi e rossi senza alcol. Ma basta guardare con attenzione nello scaffale, si trovano nel reparto prodotti biologici al supermercato, ma possiamo acquistarli facilmente online. Se li consumiamo anche loro di sera, ci aiutano a mantenere una linea perfetta senza dare troppo nell’occhio. Inoltre, come sottolineato anche nel Codice Europeo contro il Cancro e dalla Fondazione Veronesi il consumo di vino favorisce nelle donne lo sviluppo del cancro al seno e del cancro al colon-retto.

I vini senza alcool sono premiati

I vini analcolici sia rossi che bianchi stanno prendendo molto piede e quelli italiani hanno scalato la vetta delle classifiche internazionali anche in questo settore. Tra i migliori al mondo, secondo le riviste specializzate, ci sono Mood Fossile Fiorentino e le bottiglie “0.0”. La strada è ancora lunga d fare a proposito di gusto, ma le bottiglie sono davvero eleganti da esibire in tavola.