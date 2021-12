I truffatori sono sempre al lavoro e non riposano mai. Ogni giorno vediamo comparire nuovi modi che gli hacker usano per fregarci. Che si tratti dei dati personali, delle password delle email fino alle informazioni bancarie.

Bisogna stare molto attenti perché con il passare del tempo diventano sempre più furbi e bravi ad ingannarci. Alcune volte è semplice riconoscere un messaggio o un’email spam. Notiamo la grammatica sbagliata, nomi strani come mittenti o strani caratteri. Altre volte però i messaggi truffa sono talmente fatti bene da sembrare reali.

Ritorna la truffa del pacco in giacenza per SMS, attenzione a non cliccare sul link allegato

Abbiamo già parlato non molto tempo fa del finto SMS di Facebook che, come quello di PosteInfo, sembrava reale. Per approfondire ecco l’articolo “Occhi aperti a questi messaggi sul cellulare che sono una truffa per rubarci dati personali e del conto”. In quel caso sul display del telefono risultava direttamente Facebook o PosteInfo senza alcun numero. Questo poteva essere un buon campanello d’allarme, unito al testo dubbio del messaggio.

Il problema è che i messaggi che stanno girando nell’ultimo periodo sono davvero fatti molto bene. Prima di tutto approfittano del crescente uso degli ecommerce spacciandosi per corrieri. Nei messaggi la dicitura è circa questa “Il pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione”.

Questo tentativo di smishing serve proprio per farci aprire l’SMS, cliccare sul link e inserire i nostri dati. A volte si tratta di dati come indirizzo e recapiti, altre di numero di carta per pagare lo sblocco della spedizione. Facciamo molta attenzione perché anche se presi dal dubbio, un particolare potrebbe ingannarci.

Il dettaglio in più

Infatti non c’è nulla di nuovo in messaggi di questo tipo, probabilmente li abbiamo già ricevuti e ignorati. Il fatto è che ora il mittente di questi SMS sembra avere una numerazione italiana. Numeri del cellulare proprio come se il messaggio provenisse dall’Italia. Al momento il numero in questione è +39 376 1106065, ma è solo uno tra i tanti. Ma facciamo comunque attenzione ai segnali d’allarme e assolutamente non clicchiamo mai su nessun link. Se l’avessimo fatto per sbaglio controlliamo i nostri dispositivi, potremmo doverli formattare. Cambiamo le password e se siamo certi del furto dei dati contattiamo la Polizia Postale. È possibile inviare una segnalazione direttamente online dal loro sito.

Insomma, ecco che ritorna la truffa del pacco in giacenza per SMS, attenzione a non cliccare sul link allegato. Non possiamo proprio stare tranquilli, dobbiamo sempre controllare bene prima di cliccare su link strani. Anche se il mittente sembra essere un normale numero di cellulare italiano.

