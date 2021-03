Non possiamo mai avere pace. Ogni tanto ci arriva qualche e-mail spam che dice di avere i nostri dati personali. Altre volte ci arrivano SMS che annunciano una vincita misteriosa, ma che vogliono il numero del nostro conto. Altre volte la truffa dei premi o dei pacchi in giacenza gira su WhatsApp. Insomma, i malfattori sono sempre molto creativi, trovano nuovi modi per fregarci dati e soldi. Ma questo nuovo stratagemma è addirittura più subdolo.

Attenzione a non cliccare su questa strana notifica del calendario sul nostro iPhone

Adesso siamo arrivati all’applicazione calendario che si trova in tutti gli iPhone. Notifiche allarmanti compaiono sullo schermo, e sono di tutti i tipi. “Il tuo iPhone è gravemente danneggiato”, “Il tuo iPhone ha un virus”, “Le tue informazioni possono essere esposte”. Il primo pensiero è di essersi presi un virus. E invece non c’è bisogno di allarmarsi subito, è solo spam. Se non clicchiamo su nessun link non c’è da preoccuparsi, si risolve in poco tempo. Ma bisogna sempre ricordare di non aprire link e notifiche sconosciute, altrimenti si espone davvero il telefono.

Si cade vittima di questo fastidioso spam cliccando per sbaglio su della pubblicità fraudolenta. In questo modo si dà permesso allo spam di installarsi sul telefono. Di solito si rischia soprattutto quando si usano siti e applicazioni per ascoltare musica o vedere film in modo illegale. Quindi meglio non accedere a questi siti.

Ma come liberarsene e non rischiare che accedano ai nostri dati?

I metodi sono due. In generale il primo dovrebbe funzionare per tutti. Se così non fosse, passare al secondo. Bisogna entrare nella scheda “Impostazioni”, e cliccare su “Contatti”. Dopodiché cliccare su “Account”. Qui ci sarà un elenco degli account che abbiamo registrato sul telefono. Nella sezione “Calendari a cui sono iscritto” salterà subito all’occhio qualcosa di strano. Basta cliccare e andare a eliminare l’account. E il pericolo è scampato. Se in “Contatti” non dovesse esserci nulla di strano, allora controllare la scheda “Mail”. Sempre da “Impostazioni”. E procedere nello stesso modo.

Ecco, attenzione a non cliccare su questa strana notifica del calendario sul nostro iPhone. Eliminando l’account che si è auto-installato nel nostro calendario spariranno anche le notifiche. E non ci sarà da temere di cliccare per sbaglio su qualche link fraudolento.

Approfondimento: Torna il pericoloso virus che svuota i conti correnti.