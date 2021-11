Truffatori e malintenzionati sono sempre alla ricerca di nuovi modi per rubarci soldi e dati personali. Purtroppo sarà capitato quasi a tutti di ricevere strani messaggi sul cellulare o email dubbie. Magari qualche volta così fatti bene che ci sembrano reali e abbiamo cliccato sul link allegato.

Ogni giorno gli hacker inviano migliaia di messaggi nel tentativo di ingannarci e truffarci. La nostra casella di posta in genere riesce a riconoscere le email spam, ma non è lo stesso per il telefono. Anche se è sempre meglio rimuovere una volta per tutte quei fastidiosi popup e notifiche sul nostro computer per sicurezza.

Occhi aperti a questi messaggi sul cellulare che sono una truffa per rubarci dati personali e del conto

Vediamo quali sono i nuovi messaggi che potremmo ricevere sul cellulare e che non dobbiamo assolutamente aprire. Questo metodo che usano i truffatori per ingannarci viene chiamato phishing. Consiste proprio nell’impersonare enti affidabili come Poste Italiane, corrieri o qualche banca e indurci a rivelare i nostri dati. Non solo dati personali ma anche password, codici di accesso o, addirittura, conti bancari. Bisogna fare molta attenzione e controllare sempre che il mittente sia davvero reale.

Una delle truffe più comuni dell’ultimo periodo è probabilmente il finto messaggio inviato da “PosteInfo”. Purtroppo anche cercando di visualizzare il numero del mittente non è possibile distinguere che si tratti di una truffa. All’interno del testo troviamo varie frasi che si alternano in base al periodo. Però tutte sono una variante di una sorta di sospensione del conto per una lista diversa di procedure mancate. Può trattarsi di avviso di sicurezza, codice sbagliato o anche paradossalmente tentativo di hackeraggio.

Quando riceviamo questi messaggi evitiamo assolutamente di cliccare il link in allegato. Infatti è proprio da questo link che possiamo capire facilmente che si tratta di una truffa. Gli enti reali e accreditati non inviano mai messaggi di questo genere con link dubbi.

Non apriamo quel link

Ultimo messaggio truffa che sta girando ultimamente è da un numero di cellulare che si finge Facebook. Il testo afferma che è necessario verificare i propri dati o il numero di cellulare dal link. Si tratta di un tentativo di phishing che può rubarci tutte le informazioni. Se per caso dovessimo cliccarci per sbaglio non inseriamo assolutamente nessun tipo di dato personale.

Quindi, occhi aperti a questi messaggi sul cellulare che sono una truffa per rubarci dati personali e del conto. I truffatori sono diventati sempre più abili e furbi e dobbiamo stare molto attenti a non lasciarci fregare. Non apriamo nessun messaggio strano e segnaliamo alla Polizia Postale il tentativo di phishing.

Approfondimento

