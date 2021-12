Siamo finalmente giunti a dicembre, un mese in cui solitamente si cerca di riflettere sull’anno appena passato e di pianificare l’anno successivo.

Tutto questo potrebbe però portare alcune persone a chiudersi troppo, perdendo di vista molte occasioni. Infatti, non dimentichiamoci che dicembre resta pur sempre un mese magico che potrebbe regalare tanta gioia e serenità. Tra poco vedremo quali saranno i segni zodiacali che, meglio di tutti, sapranno approfittare delle opportunità di dicembre.

Quindi basta pensare al 2022 perché soldi e amore arriveranno già a dicembre per questi 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna

Abbiamo già visto che il 2022 sarà un anno particolarmente fortunato per questi 5 segni zodiacali.

Tuttavia, per qualcuno le cose potrebbero mettersi subito in careggiata già a partire da dicembre. A complicare o agevolare la situazione, ci saranno degli eventi astrologici molto particolari che vedremo adesso.

Astri e pianeti di dicembre

Dicembre si aprirà subito con un fenomeno astrologico molto particolare, ossia un’eclissi solare in Sagittario. Per molti segni zodiacali questo evento sarà un punto di svolta, sia in positivo che in negativo. C’è chi ne uscirà con più consapevolezza, chi con più incertezze di prima.

Dopo qualche giorno, tra il 6 e l’8 dicembre, avremo Marte in Scorpione in contrapposizione con Giove che entrerà in Acquario. Questo conflitto tenderà e destabilizzare leggermente gli equilibri.

Tra 11 e 12 dicembre ci sarà il transito del Sole in Sagittario che si scontrerà con Nettuno, generando un po’ di confusione. Durante il 13 dicembre, invece, verranno a galla alcune questioni irrisolte.

Tuttavia, come vedremo tra poco, alcuni segni zodiacali affronteranno benissimo questi giorni di crisi e chiuderanno l’anno nel migliore dei modi.

Dal 16 dicembre in poi, Saturno entrerà in Acquario e sarà in contrapposizione con Urano in Toro. Questo evento sarà come una montagna russa per alcuni segni zodiacali, che alterneranno giorni belli a giorni bui. Con la Luna piena del 18 e 19, e con l’arrivo di Giove in Pesci il 28 dicembre, la situazione dovrebbe invece migliorare.

3 segni fortunatissimi di dicembre

Come abbiamo già visto, questo mese inizierà davvero col botto per i nati sotto il segno del Sagittario. Già dal 4 dicembre, infatti, arriverà dell’energia positiva, che vivrà il suo culmine il giorno 13 dicembre. In questi giorni bisognerà essere propositivi al lavoro ed accettare nuovi appuntamenti romantici, perché tutto andrà a gonfie vele.

Anche per il segno del Cancro, questo mese sarà caratterizzato da una fortuna sfacciata. Infatti, l’eclissi solare del 4 dicembre darà fin da subito una svolta positiva, con qualche momento down tra l’11 ed il 12.

La Luna piena in Gemelli, però, darà nuova vitalità ed energia per arrivare a Natale con una tranquillità quasi invidiabile.

Infine, il 2021 si chiuderà in bellezza per il segno dell’Acquario, che trascorrerà un Natale davvero sereno. Dopo un inizio un po’ incerto, saranno gli ultimi giorni di dicembre ad essere estremamente fortunati. L’ingresso di Giove, infatti, aprirà nuove occasioni di guadagno e porterà tante idee innovative sul lavoro.

