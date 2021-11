Usiamo il nostro iPhone ogni giorno, per ore, ma è probabile che conosciamo soltanto una piccola parte delle cose incredibili che può fare. Il nostro amato cellulare, infatti, vanta una serie di funzioni nascoste che non conosciamo che rendono l’utilizzo del nostro iPhone più veloce, più facile e più efficace.

Davvero incredibili le funzioni nascoste dell’iPhone che probabilmente soltanto gli addetti ai lavori conoscono

Le app per iPhone offrono molte occasioni per migliorare le nostre vite, ma probabilmente non le usiamo tutte regolarmente. Dopo aver cancellato correttamente quelle che non utilizziamo, possiamo anche postare le app inutilizzate nella “Libreria app”. Tocchiamo semplicemente “Rimuovi app” dalle azioni rapide dell’app, quindi selezioniamo “Sposta nella libreria app”.

Aggiungi widget alla schermata iniziale

Ora è possibile vedere a colpo d’occhio i nostri widget preferiti, come Meteo, Promemoria o Apple News. Basta aggiungere widget dal menu di modifica della schermata iniziale, scegliendo tra i formati disponibili.

Avviare le app più velocemente

Possiamo cercare velocemente l’app di cui abbiamo bisogno. Durante la ricerca di un’app tramite la Libreria app o lo strumento di ricerca predefinito, il telefono intuisce e prevede la corrispondenza migliore e la posiziona in cima ai risultati. Apriamola toccando “Vai” sulla tastiera.

Cercare nel Web senza Safari

Non è necessario aprire l’app Safari per cercare qualcosa online. Scorriamo invece verso sinistra per aprire la finestra di ricerca, digitiamo i termini di ricerca e apriamo i risultati direttamente dalla pagina. Se abbiamo impostato il browser web predefinito su Chrome o Firefox, non avremo bisogno di utilizzare Safari.

Avviare rapidamente un sito web

Per aprire un sito Web in fretta, ecco una scorciatoia: digitiamo l’indirizzo web in Safari; quindi, teniamo premuta l’icona del punto sulla tastiera del telefono per visualizzare un elenco di URL finali. Le opzioni vanno dai suffissi standard (.com, .net) a quelli più insoliti (.edu, .ie).

Ottenere più spazio di archiviazione

Lo spazio di archiviazione è un bene prezioso per l’utente medio di iPhone. Per ottenere il massimo dal nostro cellulare, teniamo premuto il pulsante “accensione” e attendiamo fino a quando non vediamo l’opzione per far scorrere e spegnere il telefono. Quindi teniamo premuto il pulsante “home”. In questo modo puliremo la RAM del telefono, riducendo la quantità di spazio che le app potrebbero occupare.

Correggere Siri

Siri non è infallibile. Se dice qualcosa di sbagliato, come un nome o un indirizzo, possiamo correggerla. Rispondiamo con “Non è così che si pronuncia…” e Siri chiederà la pronuncia corretta e la ripeterà per assicurarsi che abbia capito bene.

Impostare un timer per la musica

Gli utenti di iPhone che amano sonnecchiare con i loro brani preferiti sono fortunati perché il telefono può spegnere automaticamente la musica. Andiamo su Orologio > Timer > Alla fine del timer, tocchiamo l’opzione “Interrompi riproduzione” e selezioniamo la quantità di tempo in cui desideriamo che la musica venga riprodotta.

Scattare una foto a mani libere

Non abbiamo bisogno delle mani libere per scattare una foto sul telefono. Attiviamo la funzione di comando vocale del tuo iPhone in Impostazioni > Accessibilità > Controllo vocale. Quindi, chiediamo a Siri di aprire la fotocamera e abbassare il volume e il tuo iPhone catturerà il momento.

Cancellare un testo agitando il telefono

Se abbiamo scritto un messaggio di testo troppo lungo, per cancellarlo rapidamente agitiamo bene il telefono e clicchiamo “Annulla digitazione”. Lo vogliamo indietro? Scuotiamo di nuovo il telefono e selezioniamo “Ripeti digitazione” per far riapparire il testo.

