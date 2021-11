Affronteremo questa stagione autunno inverno non con i soliti maglioncini girocollo, non con le classiche giacche bon ton, non con mantelle e pellicce. Il re del momento, nello scenario della moda, è il cardigan. Direttamente dagli anni 90, ecco che rende di tendenza qualsiasi abbigliamento. È il maglione di lana allacciato davanti, che sostituisce cappotti e giubbotti. Si può indossare con pantaloni stretti o a zampa, o abbinarlo con vestiti lunghi e corti. È versatile perché, se ben abbinato, può essere perfetto per uno stile casual, sportivo, elegante o quotidiano. Garantisce praticità e comodità allo stesso tempo.

Lo abbiamo visto indossato alle influencer e modelle di tutto il mondo. Da qui, è stato un vero e proprio tripudio di cardigan: dai brand di lusso a quelli economici. È questo il capo d’abbigliamento autunnale per un outfit di tendenza che tutte vogliono avere assolutamente.

Vediamo da dove nasce

La prima casa di moda a lanciarlo nel mercato è stata Alanui, fondata nel 2016 da Carlotta e Nicolò Oddi. L’idea dei due fratelli nasce dal concetto di “durata nel tempo”. Desiderosi di creare un capo che durasse negli armadi delle donne per anni, hanno ripreso il cardigan e lo hanno reinventato.

Il nome “Alanui”, nella lingua hawaiana, significa proprio “grande percorso”. Per mantenere fede all’idea iniziale, hanno ricercato filati di qualità. Ne è quindi derivato un capo d’abbigliamento di lusso e, di conseguenza, molto costoso.

Ma sono tanti i marchi, italiani e non, ad avere puntato su questo capo per la stagione autunnale. Non soltanto di cashmere, ma anche lana e misto cotone.

Lo stile del cardigan di tendenza si riconosce per avere fantasie naïf, disegni aztechi, frange e cinture in vita. Molto apprezzata è anche la classica fantasia delle bandane, dai colori accesi: dal blu, al rosso, passando per il giallo e il rosa. Un abbinamento perfetto è con gli stivali più in voga del momento, ma anche scarpe da passeggio e décolleté sono, all’occorrenza, eccezionali per essere alla moda.

In base al tessuto utilizzato, può essere un vero e proprio jolly per ogni stagione. Spopola grazie alle influencer che ci hanno abituati a vederli abbinati con i capi di abbigliamento più diversi.

Ognuna, con le proprie caratteristiche fisiche, può scegliere il più adatto al proprio stile e alle disponibilità economiche. Può essere acquistato nei grandi magazzini oppure, online, nei siti di e-commerce, che sono ormai facilmente raggiungibili anche su Instagram.

Si trovano a prezzi adatti a tutte le tasche: da 50 a 2.500 euro. Per sentirsi alla moda e lasciarsi ispirare dalle tendenze, non necessariamente occorre avere grandi cifre da spendere.