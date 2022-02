Le mode, si sa, vanno e vengono, e spesso ritornano.

In ogni periodo storico ritornano in auge alcune tendenze che caratterizzavano i decenni precedenti. Quello che è passato di moda può ritornare in tenenza dopo molto tempo ed essere apprezzatissimo e richiestissimo.

È successo questo, per esempio, con le calzature a tacco largo, amatissime negli anni ’90 e poi cadute nell’oblio. Come ben sappiamo, quest’anno sono riapparse e hanno riscosso nuovamente un grande successo.

Oggi vogliamo parlare, però, di gioielli, in particolare di un braccialetto molto particolare che in moltissimi possedevano in passato. Infatti, ritorna di moda dopo dieci anni questo gioiello in metallo che molti hanno amato e odiato, vediamo di che si tratta.

Da accessorio popolare a tendenza di lusso

Se seguiamo i profili delle principali influencers, è possibile che abbiamo notato come questa moda sia riapparsa prepotente.

Stiamo parlando del braccialetto in acciaio componibile, noto come braccialetto nomination. Questo gioiello è formato da alcune parti componibili e può essere assemblato con tesserine decorate e spesso con le nostre iniziali. Inoltre, si possono aggiungere o rimuovere tessere per rendere il braccialetto più o meno grande.

Molto spesso veniva scritto il nome della persone in lettere dorate assieme ad altre decorazioni. Questo era proprio il segreto del suo successo: su una base semplice e riconoscibile si poteva effettuare una personalizzazione diversa per ciascuno.

Amatissimo dalle ragazzine, per un periodo era stato richiestissimo indistintamente da uomini e donne. Ecco, questo braccialetto che nel decennio scorso in molti indossavano ora è ritornato di gran moda. Apparso indosso ad attrici e influencer, è sempre più richiesto nel mercato dell’usato.

Ritorna di moda dopo dieci anni questo gioiello che tutti abbiamo in casa

Alcune case di gioielli hanno iniziato a produrne delle versioni nuove, ma quelli originali mantengono un fascino unico.

Se abbiamo ancora questi vecchi braccialetti, possiamo tornare ad indossarli con sicurezza oppure possiamo pensare di venderli. Non ci resta che verificare il prezzo medio sui principali siti di usato. Se ne possediamo uno in buono stato e con decorazioni ricche, potremo guadagnare fino a circa 100 euro. In alternativa, possiamo smontarlo e vendere le tessere singolarmente.

Nessuno lo avrebbe detto, eppure anche questo semplice gioiello ora conosce una nuova gloria.

