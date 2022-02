Capita spesso, di mattina, di avere fretta e di dedicare alla colazione al massimo 10 minuti.

Per sbrigarci nel minor tempo possibile, finiamo per mangiare delle merendine confezionate. Il problema è che, la maggior parte delle volte, questi prodotti artificiali contengono molti zuccheri e grassi.

Per questo motivo, quindi, dovremmo cercare di limitare il consumo di alimenti del genere, preferendo questi biscotti o prodotti fatti in casa. Per questo motivo, di seguito vedremo come preparare 3 varianti di dolci, veloci da cucinare e buoni per la nostra salute.

Barchette croccanti alla mela

La prima ricetta è davvero semplicissima.

Basterà prendere un rotolo di pasta sfoglia, stenderlo su un piano e dividerlo in strisce verticali, poi orizzontali.

Alla fine dovremmo avere 8 quadranti tutti uguali.

A questo punto, dovremo spennellare sulla sfoglia del miele o della marmellata, del nostro gusto preferito.

A parte, dovremo sbucciare 3 mele e tagliarle a fettine sottili. Dovremo poi posizionare queste ultime sulla sfoglia e infornare a 180° C per circa 25 minuti.

Controlliamo la cottura e, quando le nostre barchette saranno dorate e croccanti sui lati, potremo finalmente estrarle dal forno.

Piuttosto che le solite brioches al cioccolato, ecco 3 dolcetti veloci senza olio né uova per una colazione più sana

Ora prepareremo insieme una ricetta che senz’altro farà impazzire i bambini, ma che anche gli adulti apprezzeranno senza dubbio.

Morbidi pancakes pronti in 5 minuti

Per questa ricetta ci serviranno 120 grammi di farina, 150 ml di latte, 25 grammi di zucchero, mezzo cucchiaino di bicarbonato e 1 pizzico di cannella.

Versiamo il tutto in una ciotola e, dopo aver mescolato, assicuriamoci di non aver lasciato grumi nell’impasto. A questo punto, dovremo scaldare una padella e imburrarla leggermente, dopodiché potremo iniziare a cuocere i nostri pancakes.

Versiamo 1 mestolino d’impasto nella padella e cuociamo i pancakes su entrambi i lati. Otterremo dei dolcetti buonissimi, da guarnire con dello sciroppo d’acero o della frutta fresca.

Biscotti croccanti con 3 ingredienti

Per quest’ultima ricetta avremo bisogno di 2 banane. Dopo averle sbucciate e schiacciate con una forchetta, dovremo aggiungere 100 grammi di gocce di cioccolato e 180 grammi di fiocchi d’avena.

Amalgamiamo il tutto, poi aggiungiamo 50 grammi di noci sbriciolate, quindi mischiamo ancora.

Creiamo delle piccole polpette con l’impasto, quindi schiacciamo leggermente ognuna di queste. Posizioniamo al centro di ogni biscotto una noce intera, quindi inforniamo il tutto a 200° C per 10-15 minuti.

Piuttosto che le solite brioches al cioccolato, dunque, queste 3 ricette sono ciò di cui abbiamo bisogno per fare tutti i giorni un’ottima colazione, salutare e gustosa.