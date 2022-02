Possono chiamarsi castagnole, tortelli, bombe, Regione che vai, nome che trovi, ma questo dolce tipico è sempre irresistibile. Se siamo dei buongustai, troviamo anche le castagnole ripiene di crema pasticcera o crema alla nocciola. Solitamente si tratta di frittelle, fritte in abbondante olio. La ricetta originale è romagnola e si sa quando c’è da friggere un buon romagnolo non si tira indietro. Vediamo quindi come “alleggerire” questa preparazione utilizzando la friggitrice ad aria. L’air fryer è un elettrodomestico innovativo e salutare in quanto abbatte drasticamente la quantità d’olio da utilizzare. Potremmo infatti definire la friggitrice ad aria come un forno dove un flusso di calore potentissimo viene indirizzato verso il cibo. In questo modo si ottiene una doratura perfetta con la classica crosticina del cibo fritto in olio. Ecco quindi come prepararle.

Grazie alla friggitrice ad aria e questa incredibile ricetta, potremmo realizzare i dolci di Carnevale leggeri e senza puzza di fritto

Ma come procedere? Scopriamo gli ingredienti necessari per la realizzazione del nostro delizioso dolce di Carnevale.

Ingredienti:

300 grammi di farina 00;

2 uova;

70 ml di olio di semi;

essenza di limone;

90 grammi di zucchero;

un pizzico di sale;

mezza bustina di lievito per dolci;

una bustina di vanillina.

Vediamo allora il procedimento delle castagnole. Preparare la farina in una terrina piuttosto grande e predisponiamo un piccolo cratere al centro. Qui versiamo le uova, lo zucchero e a seguire tutti gli ingredienti. L’essenza di limone non è indispensabile ma fortemente consigliata perché asciuga il fritto al palato. Mescoliamo il tutto con uno sbattitore elettrico e poi lavorare con le mani fino ad ottenere un panetto morbido ma compatto. Lasciamo riposare in frigorifero un’oretta. Nel frattempo prepariamoci per la cottura.

Cottura nella friggitrice ad aria

La ricetta delle castagnole con la friggitrice ad aria è giunta alle fasi finali. Estraiamo il panetto dal frigorifero e prepariamo delle palline di 3 centimetri di diametro. Ora preriscaldiamo la friggitrice ad aria a 200 ° per 2 minuti. Spennelliamo con un po’ di olio il cestello della friggitrice. Disponiamo sul cestello 10 palline d’impasto e spenniamole con un po’ di olio di semi.

Dopo 5 minuti apriamo e giriamo le castagnole, spennellando anche questo lato con l’olio. Richiudiamo e terminiamo la cottura. Il risultato sarà dato da delle palline dorate, soffici e gonfie. Per guarnirle spolverizziamole con lo zucchero semolato.

Procediamo con altri due caricamenti del cestello per terminare l’impasto.

Se volessimo farcire le castagnole realizzate con la friggitrice ad aria, allora dovremmo lasciarle raffreddare.

Grazie alla friggitrice ad aria questa incredibile ricetta delle castagnole sarà golosissima ma anche leggera.

